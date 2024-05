Ponte sobre o rio Caí é interditada por risco de colapso no Rio Grande do Sul

São Paulo

A ponte sobre o rio Caí, no Rio Grande do Sul, foi totalmente interditada por risco de colapso, neste domingo (12). A ponte é uma via de acesso entre as localidades do interior dos municípios de Nova Petrópolis e Caxias do Sul.

Localizada no km 174 da BR-116, a ponte apresenta fissuras na pista, espaçamento maior entre os apoios da estrutura e risco de queda das pilastras, de acordo com o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). O fluxo está impedido para veículos e pedestres.

Ponte sobre o rio Caí no km 174 da BR-116/RS está interditada por risco de colapso - Divulgação/Dnit

O bloqueio também ocorre em razão da nova cheia do rio Caí, que está 6 metros acima do nível normal. Técnicos fizeram nova vistoria nesta segunda-feira (13) e constataram que um dos pilares está totalmente comprometido e pode colapsar a qualquer momento.

O trecho está sinalizado e não há previsão de liberação.

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul causaram a morte de mais de 140 pessoas e afetaram ao menos 2 milhões no estado.