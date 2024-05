São Paulo inaugura mais 8,1 km de faixas azuis em meio a alta de mortes de motociclistas

São Paulo

A Prefeitura de São Paulo inaugura nesta quinta-feira (2) 8,1 km de faixas azuis, sinalização no asfalto exclusiva para motociclistas.

As vias serão implantadas nos corredores Washington Luís e Santos Dumont, na rua Santa Eulália, na zona norte, e no túnel Ayrton Senna (sentido bairro), na zona sul.

Faixa azul exclusiva para motos na avenida 23 de Maio; projeto busca reduzir número de mortes de motociclistas - Bruno Santos - 8.ago.22/Folhapress

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), com a inauguração, a cidade chega a 98,2 km de faixa azul.

A expansão da sinalização ocorre em meio ao aumento de mortes de motociclistas no trânsito de São Paulo.

A quantidade de mortes envolvendo motocicletas na cidade de São Paulo aumentou 25% no primeiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Foram 108 vítimas nos três primeiros meses deste ano, contra 86 de janeiro a março de 2023, segundo os dados mais recentes do Infosiga, sistema de monitoramento da letalidade no trânsito do governo estadual.

A faixa azul não está prevista no Código Nacional de Trânsito e atualmente vem sendo usada como fase de testes. Ela é uma das vitrines da gestão Ricardo Nunes (MDB) por causa da redução no número de mortes de motociclistas nas vias onde foi implementada.

Em março, a prefeitura foi autorizada pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) a iniciar a ampliação de mais 120 km do projeto-piloto em mais 28 vias, com meta de atingir 200 km até dezembro de 2024.

O corredor Washington Luís contará com a faixa azul implantada em três trechos no sentido centro: entre a avenida Interlagos e a rua Lacedemônia; entre a avenida Dória e a rua Viaza; e entre a rua Vieira de Morais e a avenida dos Bandeirantes.

O túnel Ayrton Senna será contemplado com a nova sinalização entre a avenida Vinte e Três de Maio e a rua Colentino Marques.

A avenida Santos Dumont, desde a avenida Braz Leme até a ponte das Bandeiras, receberá a faixa azul em ambos os sentidos. Um trecho da rua Santa Eulália, entre as avenidas Cruzeiro do Sul e Santos Dumont, na zona norte, terá a sinalização no sentido centro.

Atualmente, a frota de motos da cidade de São Paulo é de 1,3 milhão de unidades em circulação, de acordo com a CET.