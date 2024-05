Sistema para escoar água é desligado e moradores são retirados de casa em Porto Alegre

São Paulo

Moradores de dois bairros na região central de Porto Alegre deixaram suas casas e foram orientados a buscar abrigo diante da iminência de novas enchentes após o desligamento do sistema de bombeamento de água na tarde desta segunda-feira (6).

De acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, a empresa de energia local interrompeu o fornecimento em uma das casas de bomba por questões de segurança.

Moradores são resgatados por tanque do Exército em Porto Alegre - AFP

O mesmo sistema se rompeu na última sexta-feira (3), e toda água que havia sido dragada voltou a encher o centro de Porto Alegre.

A região central da capital gaúcha tem um sistema de escoamento de água dos rios Gravataí e Guaíba, que inclui diques e comportas de até 5 metros de altura, acionadas em caso de cheia.

Há também 23 casas de bomba em operação na cidade, que são reservatórios onde a água é retida em caso de cheias. Atualmente, a cidade dispõe de apenas quatro sistemas de bombeamento em funcionamento.

A casa de bombas desligada nesta segunda capta água do centro da cidade e a bombeava o rio Guaíba. Inoperante, esse volume volta a se espalhar e ocupar as ruas dos bairros Cidade Baixa e Menino Deus.

De acordo com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), o desligamento da casa de bomba foi uma decisão tomada pelos técnicos que operam o sistema devido às recorrentes descargas elétricas em função do contato da água com o painel elétrico. "As pessoas começaram a sentir choques nessa região, especialmente, o operador da casa", disse o prefeito.

Uma moradora de um dos bairros relatou que, após o desligamento das bombas, a água subiu rapidamente e chegou na altura da cintura. Vizinhos usaram jet ski para se locomover perto de sua casa, localizada a cerca de 2 quilômetros da orla do rio Guaíba.

O sistema desligado pela interrupção do fornecimento de energia fica a poucos metros do rio, e é vizinho da sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Usado como centro de referência para acolhimento na cidade, o Teatro Renascença teve que ser esvaziado por estar situado na área afetada pelo desligamento do sistema de escoamento.

O prefeito Melo também informou que será feito um plano de logística para permitir a chegada de veículos à capital gaúcha, principalmente, de caminhões com doações de estados vizinhos, como Paraná e Santa Catarina.

A situação calamitosa levou o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul a desligar o centro de processamento de dados de todo estado. Isso deixou as polícias gaúchas sem sistema, assim como o site oficial do governo, que está fora do ar.

Balanço da tragédia

As fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul já provocaram 83 mortes e afetaram 345 dos 497 municípios gaúchos.

Além disso, 121 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e 19 mil estão morando em abrigos, segundo os dados do boletim mais recente da Defesa Civil do Estado, divulgado na manhã desta segunda-feira (6).

O governo do Rio Grande do Sul ainda contabiliza que 850 mil pessoas foram afetadas pelo evento climático extremo. No total, 276 indivíduos estão feridos e 111 desparecidos.

As cidades com o maior número de óbitos são Cruzeiro do Sul (oito mortes), Gramado (sete), Veranópolis (cinco), Caxias do Sul (cinco), Lajeado (cinco) e Santa Maria (cinco).