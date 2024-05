Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos teve falta de água neste sábado (11)

São Paulo

Passageiros e funcionários que passam pelo terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, neste sábado (11), relataram falta de água nos banheiros do local.

A concessionária do aeroporto confirmou a situação. "Foi identificado um problema no sistema de bombas hidráulicas do Terminal 3, o que ocasionou falhas no abastecimento de água no local. A manutenção foi imediatamente acionada e trabalha pela normalização do serviço o mais breve possível. Não há impactos nos demais terminais e as operações de pousos e decolagens seguem normalmente."

Por volta das 21h30, o aeroporto afirmou que o problema foi resolvido.

Vista do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos - Eduardo Knapp/ Arquivo Folhapress

Uma funcionária de uma das lojas, que pediu para não ter seu nome divulgado, afirmou que as pias ficaram sem água, e que não era possível lavar a mão. Ela afirmou ter ido ao banheiro por volta das 17h, no seu intervalo do trabalho. Segundo ela, o problema não atingiu as descargas dos assentos sanitários.

O terminal 3 é dedicado, geralmente, a voos internacionais de longa distância. Não há relato de problemas nos outros terminais.