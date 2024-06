Acidente entre caminhões e carro deixa dois mortos na rodovia dos Bandeirantes em SP

São Paulo

Um grave acidente envolvendo dois caminhões e um carro deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas, na rodovia dos bandeirantes (SP-348), na chegada a São Paulo, na manhã desta quarta-feira (26).

O acidente ocorreu no km 16, no sentido interior capital, por volta das 5h50, de acordo com a CCR Autoban, concessionária que administra a via.

Ambulâncias do Corpo de Bombeiros e da concessionária atenderam a ocorrência.

Momento em que uma das vítimas é colocada no helicóptero águia da PM - Reprodução/TV Globo

Segundo os bombeiros, uma das pessoas feridas teve uma rápida piora de seu estado de saúde e o helicóptero águia da Polícia Militar foi acionado para levá-la ao Hospital das Clínicas.

O tráfego na rodovia foi bloqueado para o atendimento das vítimas, pouso do helicóptero, e remoção dos caminhões que ficaram parados nas faixas.

Por volta das 7h20, duas faixas da esquerda foram liberadas para o tráfego. A rodovia apresenta cerca de 7 quilômetros de congestionamento, do km 16 ao km 23.

As causas do acidente ainda serão apuradas.