Aeroporto de Porto Alegre deve apresentar em 4 semanas um plano com data de reabertura

Brasília

O ministro Paulo Pimenta (Reconstrução do RS) disse nesta terça-feira (18) que a Fraport, concessionária do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, apresentará em quatro semanas um plano com diagnóstico completo dos estragos causados pela enchente no local.

De acordo com o Pimenta, só então será possível dizer com precisão quando o aeroporto poderá ser reaberto, com segurança, ao público.

"Possivelmente, nós não vamos voltar com o aeroporto funcionando 100% da sua capacidade. Isso é absolutamente compreensível e natural. Agora, nós precisamos e insistimos na ideia de que nós precisamos que o aeroporto reabra em condições de segurança o mais rapidamente possível", afirmou Pimenta a jornalistas, no Palácio do Planalto.

O ministro Paulo Pimenta (Reconstrução do RS) em audiência na Câmara - Lucio Tavora - 11.jun.2024/Xinhua

A fala ocorreu após reunião com os ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Rui Costa (Casa Civil), com o CEO global da Fraport, Stefan Schulte, e com técnicos do governo e da empresa.

O diagnóstico será apresentado numa reunião com a participação de Schulte. Na ocasião deverão ser apresentadas também as despesas e outros detalhes da reconstrução.

Segundo Pimenta, Schulte afirmou também que a empresa quer permanecer no aeroporto.

"Qualquer prazo que foi colocado até agora são prazos que não condizem com a posição oficial do governo. Qual é a posição oficial do governo? É que nós esperaremos essas quatro semanas para que a gente tenha efetivamente um diagnóstico real da situação da pista", acrescentou Silvio Costa Filho.

O diagnóstico será elaborado por uma empresa contratada pela Fraport. Durante esse prazo de um mês, representantes da concessionárias realizarão reuniões com técnicos do governo.

Segundo relatos do encontro, a Fraport também disse que já acionou o seguro, mas que ainda não recebeu os recursos.