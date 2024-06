Chuva volta a alagar vias em Porto Alegre

Porto Alegre

A chuva que atinge Porto Alegre desde a madrugada desta quarta-feira (19) deixa vias alagadas e volta a afetar bairros que foram castigados pelos temporais de maio.

Entre a meia-noite e as 7h, o bairro Jardim Botânico registrou 57,8 mm de chuva. No Belém Novo, na zona sul, foram 64,2 mm.

De acordo com a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), há 47 ocorrências de alagamentos na cidade, sendo 11 de bloqueio total da via e 36 de interdição parcial.

Chuva coloca região da Ilha dos Marinheiros em estado de alerta - Silvio Avila /AFP

Na zona Sul, foram registrados alagamentos em trechos das avenidas Guaíba, Nonoai e Oswaldo Gonçalves Cruz. Também há pontos com água entre a avenida Tramandaí e a rua Gávea, no bairro Ipanema.

Bairros como Humaitá e Navegantes, que estão entre os mais afetados nas chuvas de maio, voltaram a registrar alagamentos.

Os motores da Ebap (Estação de Bombeamento de Águas Pluviais) 3 São Pedro, no bairro São Geraldo, tiveram problemas no início da manhã. Por volta das 10h, a estação voltou a funcionar com dois grupos de motobomba, mas trechos das avenidas Cairu e Presidente Roosevelt próximos à Ebap ainda registram alagamentos.

Com o restabelecimento da Ebap 3, 22 das 23 casas de bomba estão em funcionamento. A única ainda fora de operação é a Ebap 21 Vila Minuano.

Segundo o DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgotos), a água que deveria ser bombeada pela Ebap 21 entra na rede de drenagem e escoa até a Ebap 10 Vila Brasília, que está operando. Já os sistemas de abastecimento de água operam normalmente.

A cota do lago Guaíba na Usina do Gasômetro era de 3,12 m às 8h15, três centímetros abaixo da cota de alerta de 3,15 m. O nível de inundação no local é de 3,6 m.

A Defesa Civil municipal e o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS já haviam alertado para a elevação do Guaíba nesta quarta-feira por causa das enchentes de afluentes, principalmente dos rios Caí e Taquari, afetados por chuva forte no fim de semana.

Um alerta da Defesa Civil para risco de inundações na região das ilhas da capital gaúcha é válido até as 12h de quinta-feira (20).

Em Eldorado do Sul, na região metropolitana, há o alerta para a possibilidade de inundação gradual do rio Jacuí. A prefeitura da cidade diz que monitora a situação, e pede atenção a moradores de áreas vulneráveis.

Um boletim do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) diz que há risco hidrológico moderado para a cidade, e estima que 8.576 pessoas em 2.144 moradias estão nas áreas de risco de acordo com o mapeamento.