Dois morrem em ponto de ônibus no RJ durante troca de tiros entre PMs e suspeitos

Rio de Janeiro

O passageiro de um ônibus e uma mulher que esperava para embarcar no coletivo foram mortos durante troca de tiros entre PMs e suspeitos de cometerem um roubo na Linha Amarela, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (18).

As vítimas foram identificadas como Deborah Vilas Boas da Silva, 27, e José Carlos Miranda, 64. Uma terceira pessoa, ainda não identificada, foi baleada e acabou socorrida.

Duas pessoas morrem na Linha Amarela em troca de tiros entre PMs e suspeitos de assalto - Reprodução/TV Globo/Reprodução/TV Globo





A troca de tiros ocorreu na altura de Bonsucesso. Segundo a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) flagraram homens em um veículo com quatro suspeitos que tentavam roubar uma motocicleta onde estava um casal no sentido Barra da Tijuca. Um dos criminosos estava com um fuzil, segundo a polícia.

Houve perseguição e tiroteio pela via. Deborah estava no ponto de ônibus quando foi atingida na cabeça. José Carlos estava dentro do ônibus que faz a linha 315 (Central do Brasil/Recreio). Os dois morreram na hora. A jovem era mãe de um bebê de sete meses.

Já a terceira vítima foi socorrida por equipes da Lamsa, concessionária que administra a via, e encaminhada com vida para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Um suspeito foi ferido e acabou preso. Com ele, duas pistolas foram apreendidas.

As vítimas da tentativa de assalto não ficaram feridas. Elas foram encaminhadas a 21ª DP (Bonsucesso) para prestar depoimento.

Homem morto Engenho de Dentro

Um homem morreu após ser atingido durante confronto entre policiais militares e criminosos na noite de segunda-feira (17) em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro.

Cauã Carlos Moreira estava no Morro da Baiana e foi atingido quando ficou no meio do tiroteio entre policiais e suspeitos do tráfico. Ele chegou a ser levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Alemão, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que agentes do 22º BPM (Maré) foram atacados durante um patrulhamento de rotina na Rua Professor Lace. De acordo com a PM, houve confronto e os suspeitos fugiram depois da troca de tiros.