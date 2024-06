Duas supostas mortes por causa do frio no centro de SP são investigadas

São Paulo

Dois homens foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (31) na região central da capital paulista. A suspeita é que ambos tenham morrido de frio. Os dois casos foram registrados como mortes suspeitas e apenas o trabalho do SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) e as investigações da polícia poderão confirmar a causa das mortes.

As temperaturas na cidade tiveram uma queda desde o fim de semana passado, o que reforça a preocupação com a população em situação de rua na cidade.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a última quarta-feira foi o dia mais frio do ano, com a temperatura chegando a 10,4°C. Na madrugada seguinte, a temperatura chegou bem próxima a isto, 10,6°C, segundo o mesmo instituto.

Local da estação de metrô Pedro 2º que receberá pessoas em situação de rua nos dias de frio - Secretaria de Desenvolvimento Social/Divulgação

A primeira das vítimas foi encontrada por volta das 8h no largo Concórdia, no Brás. Segundo a prefeitura, ele era "assistido pelas equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social do território desde agosto de 2022 e aceitou, em poucas ocasiões, o encaminhamento para os serviços de acolhimento".

O último acolhimento dele teria sido em novembro do ano passado e ele teria sido abordado pelos agentes na última vez no dia 20 de maio, quando não teria aceitado ir para um abrigo municipal.

Horas depois, um outro homem foi encontrado na entrada do terminal Amaral Gurgel, na rua Sebastião Pereira, na Santa Cecília. Segundo a Prefeitura, ele era atendido na região desde março deste ano.