Frente fria pode perder força nos próximos dias em São Paulo

São Paulo

Depois de um domingo (2) com predomínio de sol e temperaturas agradáveis, como previsto, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) aponta que os próximos dias em São Paulo serão de enfraquecimento da massa de ar frio.

A Defesa Civil Municipal, no entanto, ainda mantém toda a capital paulista em estado de alerta para baixas temperaturas, desde o último dia 28.

De acordo com CGE, na segunda-feira (3), o cenário atmosférico se mantém inalterado. Não há previsão de chuva e o predomínio será de sol entre poucas nuvens durante todo o dia. As temperaturas devem registrar mínima de 14°C e máxima a cerca de 25°C.

Pedestre se protege do frio na avenida Paulista, em São Paulo - Zanone Fraissat - 28.set.23/Folhapress

Segundo o Centro de Gerenciamento, a umidade do ar de segunda seguirá baixa com valores mínimos na casa dos 38%. No fim da tarde a nebulosidade deve aumentar com a aproximação da frente fria.

A partir de terça (4), conforme a previsão do CGE, em conformidade com Inmet, uma frente fria de fraca atividade chuvosa deve passar rapidamente pela costa paulista.

A madrugada poderá ter maior quantidade de nuvens e termômetros em média por volta dos 14°C. Enquanto pela manhã há chance de ter chuva isolada de fraca intensidade e rápido deslocamento.

A passagem da frente fria pela costa paulista deixa o dia com muitas nuvens, o que dificulta a elevação da temperatura. A máxima não deve superar os 19°C, enquanto os percentuais de umidade do ar se elevam, com valores entre 60% e 90%.

A intensidade de ventos será fraca durante toda terça, informou o Inmet.

Na quarta (5), a temperatura será entre 14ºC, mínima, e 21ºC, máxima. A umidade máxima será de 100% e a mínima de 50%. A intensidade durante todo o dia será fraca.

Mortes por frio

Dois homens foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (31) na região central da capital paulista. A suspeita é que ambos tenham morrido de frio. Os dois casos foram registrados como mortes suspeitas e apenas o trabalho do SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) e as investigações da polícia poderão confirmar a causa das mortes.

As temperaturas na cidade tiveram uma queda desde o fim de semana passado, o que reforça a preocupação com a população em situação de rua na cidade.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a última quarta-feira foi o dia mais frio do ano, com a temperatura chegando a 10,4°C. Na madrugada seguinte, a temperatura chegou bem próxima a isto, 10,6°C, segundo o mesmo instituto.