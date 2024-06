Governo Lula decide encerrar GLO em portos e aeroportos de Rio e SP

Brasília

O presidente Lula (PT) decidiu acabar com a operação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Dessa forma, os militares da Marinha e Aeronáutica devem deixar nesta terça-feira (4) as funções desempenhadas nos últimos sete meses, e a Polícia Federal e a Receita Federal vão retomar o comando das ações de segurança pública e alfandegárias.

Lula decidiu não renovar o decreto de GLO após meses de conversas com os ministros da Defesa e Justiça - Pedro Ladeira/Folhapress

As Forças Armadas atuavam desde o início de novembro de 2023 nos portos do Rio de Janeiro, Itaguaí (RJ) e Santos (SP) e nos aeroportos de Guarulhos (SP) e Galeão (RJ). O objetivo era aumentar a segurança nessas regiões para combater a logística de facções criminosas para o envio e recebimento de drogas.

Os resultados foram comemorados pelo governo. Segundo o último balanço do Ministério da Justiça, cerca de 280 toneladas de drogas foram apreendidas e 3,8 mil pessoas foram presas.

O aumento no efetivo de forças de seguranças em portos e aeroportos também permitiu a vistoria de quase 270 mil cargas e inspeção de 556 mil bagagens nos últimos sete meses.

O que foi feito em sete meses de GLO

Apreensão de 279,8 toneladas de drogas apreendidas, sendo 20,5 toneladas de cocaína

Apreensão de 317 armas, sendo 32 fuzis

Apreensão de 11,8 mil munições apreendidas

Prisão de 3.826 pessoas

Revista em 505,7 mil veículos

Fiscalização de 11,9 mil embarcações

Vistoria de 264,5 mil cargas

Vistoria de 7,8 mil contêineres

Inspeção de 556,2 mil bagagens

Apreensão de 31,5 mil ativos, em valor estimado de R$ 122,8 milhões

Na época da assinatura do decreto, o cenário no Rio de Janeiro era de conflito. Milicianos haviam transformado a zona oeste da cidade em um campo de guerra, incendiando 35 ônibus e um trem, em revolta à morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, um dos líderes da maior milícia do estado.

A decretação da GLO aconteceu em outubro do ano passado, ainda com Flávio Dino à frente do Ministério da Justiça

Lula disse dias antes da assinatura do decreto que não iria autorizar operações de Garantia da Lei e da Ordem em seu terceiro mandato. Afirmou que não queria militares na favela "brigando com bandido".

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os comandantes das Forças Armadas conversaram com o presidente reiteradas vezes para convencer o petista de que somente um decreto de GLO poderia autorizar a participação dos militares na operação.

Para destravar as resistências de Lula, a ideia formulada pelos chefes militares, Múcio e Dino foi criar poligonais que delimitavam o espaço de atuação dos integrantes das Forças Armadas.

O plano inicial previa que a GLO teria duração até o início de maio. A prorrogação por mais um mês ocorreu por decisão de Lula, sob o argumento de que seria preciso fazer uma transição e finalizar um plano de segurança para portos e aeroportos.

Como mostrou a Folha, mesmo com os dados sendo comemorados por membros do governo, diversas áreas da gestão Lula foram contrárias à prorrogação.

Oficiais-generais da Aeronáutica e da Marinha ouvidos, sob reserva, argumentam que o decreto que estabelece as regras para o funcionamento da Garantia da Lei e da Ordem prevê que o emprego dos militares deve ser "episódico, em área previamente definida e ter a menor duração possível".

Apesar da decretação de GLO ser vista como uma vitória dos militares, a avaliação é que não cabe às Forças Armadas atuar na segurança pública.

Havia ainda uma batalha pela paternidade dos resultados das operações. Em alguns casos, a inteligência da PF foi quem conseguiu identificar a presença de drogas em embarcações, mas os méritos são dados à operação militar.