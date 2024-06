Guaíba volta a ficar abaixo da cota de inundação em Porto Alegre

São Paulo

Após um dia de desânimo devido a uma nova subida do nível das águas, o lago Guaíba, em Porto Alegre, começa a terça-feira (4) abaixo da cota de inundação (3,6 metros) na Usina do Gasômetro, na região central da cidade. Chegou a 3,5 metros às 5h15.

Segundo o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), a previsão indica recessão de cheia, com níveis em declínio lento nos próximos dias.

Homem anda de bicicleta em uma rua inundada ao redor da Arena do Grêmio, em Porto Alegre - Silvio Avila/AFP

A lentidão é explicada pelos volumes dos rios afluentes, que ainda estão com os níveis elevados. Há também a possibilidade de oscilações devido ao vento.

De acordo com a previsão, o nível do Guaíba pode alcançar novamente a cota de alerta no final da semana.

Os rios afluentes ao Guaíba apresentam redução lenta dos níveis, sendo os níveis elevados nos rios Jacuí e Sinos, e moderados no baixo Taquari e Caí.

Porto Alegre tenta se recuperar da enchente histórica com a ação de uma força-tarefa nos bairros mais atingidos. As equipes contam com 800 garis e 300 equipamentos, entre caminhões e retroescavadeiras.

Desde o dia 6 de maio foram retiradas mais de 27 mil toneladas de resíduos das ruas.