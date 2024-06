Homem acusa ex-namorada de violência sexual em MG

Curitiba

Um homem de 37 anos relatou nesta sexta-feira (7) à Polícia Militar de Minas Gerais ter sido vítima de violência sexual por uma ex-namorada, uma mulher de 27 anos.

Segundo os agentes, ela está sendo investigada pelo caso.

A mulher é suspeita de dopar o ex-companheiro, gravar um vídeo em que ela aparentemente introduz um objeto no ânus dele, e divulgar as imagens em redes sociais. O caso ocorreu na cidade de Muriaé, na Zona da Mata mineira.

A Polícia Civil de Minas Gerais disse apenas que instaurou um inquérito policial para apurar o caso e que, por envolver crime contra a dignidade sexual, o inquérito tramitará sob sigilo. A Polícia Civil não especificou se o caso foi classificado como estupro, nem se a mulher já prestou depoimento.

Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito policial para apurar denúncia de homem contra ex-namorada - Divulgação/PCMG

No boletim de ocorrência do caso, o homem relata que está sonolento no vídeo, como se tivesse sido dopado.

Ele disse à PM que não se lembra do episódio, mas desconfia que ela pode ter colocado algo na bebida dele.

De acordo com o boletim da ocorrência, o homem se deparou com o vídeo circulando nas redes sociais na manhã de 5 de junho. Ele disse à polícia que vem sofrendo humilhações e está constrangido com a situação.

Segundo o homem, a ex-namorada ligou para pedir desculpas e tentar convencê-lo a não fazer denúncia contra ela. Na mesma ocasião, ela também teria ameaçado inventar uma falsa agressão contra ele, na hipótese de ele levar o caso para o Judiciário, disse ele.

Ele disse ainda que teve um relacionamento de dois anos com ela, mas que há cerca de um mês tentou dar um fim no namoro, após crises de ciúmes e comportamentos agressivos.

Segundo ele, a mulher não aceitava o fim da relação e o procurava constantemente. No período, chegou a jogar tinta no carro dele, fato que também teria o levado a registrar um boletim de ocorrência.