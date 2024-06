São Paulo

Assim que conheceu Albino Manique, em 1971, Jane percebeu que o relacionamento seria dividido com as viagens que afastariam o músico de Porto Alegre ao longo dos fins de semana. "Eu ainda era estudante e trabalhava. De vez em quando, tinha de matar uma ou outra aula para dar tempo de namorar durante a semana", conta.

O músico, que depois ficaria conhecido pelo trabalho do grupo Os Mirins, viajava pelo interior para se apresentar em circos e festas populares. Desde aquela época, o gaitista ficou conhecido como um dos expoentes da música tradicionalista gaúcha.

Mesmo se mantendo tanto tempo nas estradas, em viagens, ele usava o que fazia de melhor para mostrar a sua afeição pela família. Compôs e tocava músicas que fez em homenagem à mãe, à esposa e às três filhas. "Ele ficava bravo quando eu dizia que a gaita e o futebol vinham antes da família para ele", comenta Jane.

Albino Batista Manique (1944 - 2024) com a mulher, Jane (de azul) e as filhas Cristina, Analu e Carla (da esq. para a dir.) - Arquivo pessoal

Até porque o futebol os colocava em lados opostos. Ele era torcedor do Internacional, e ela, do Grêmio. Jane conta que o artista tinha uma memória prodigiosa para lembrar de escalações importantes dos dois times e da seleção brasileira. O futebol e o noticiário político eram seus maiores interesses quando via televisão em casa.

Mas era a música que o motivava desde quando era criança em São Francisco de Paula, na região serrana do Rio Grande do Sul, onde nasceu. Começou a tocar tábua e depois pandeiro nas serestas de seu pai, um músico amador. Aos 12 anos, ganhou de presente dos pais uma gaita, também conhecida como acordeão, o instrumento que lhe acompanhou para o resto da vida.

Tinha facilidade de tocar e de compor de ouvido. A ponto de ter frequentado escolas de música, mas não se sentir bem para escrever e tocar com partituras. O trabalho de registro de suas músicas ficou a cargo de pesquisadores.

Ainda adolescente, saiu de sua cidade para buscar seu espaço como artista. Chegou a Porto Alegre ao lado de Francisco Castilhos, com quem formou a Dupla Mirim. Na capital gaúcha, conseguiu levar sua música para as rádios e, posteriormente, para a TV.

Tocou depois ao lado de Antoninho Duarte e, depois, com Oscarzinho formou o grupo Os Mirins. O grupo se tornou um dos mais importantes do movimento tradicionalista e Albino, uma referência entre os gaitistas.

Tanto que a Scandalli, empresa italiana especializada no instrumento, lançou um modelo especial com o nome do músico, desenvolvido em parceria com ele.

Albino morreu no dia 25 de abril, aos 80 anos. Além da esposa, Jane, deixa as filhas Analu, Cristina e Carla e os netos Bianca, Miguel, Pedro e Alice.

