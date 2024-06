Goiânia

Dona Eva foi a essência de Britânia (GO), cidade que ajudou a erguer no final da década de 1950, no oeste de Goiás. Soube viver a vida com intensidade, mas com o comedimento que lhe permitiu chegar aos 92 anos lúcida e cheia de boas recordações.

No embalo da construção de Brasília, ela sobreviveu a todos os flagelos que se impõem a qualquer desbravador de terras: malária, tifo, insetos, animais peçonhentos e selvagens.

Nos últimos anos, teve que passar ainda por uma cirurgia no fêmur e atravessar a pandemia de Covid —foi duas vezes infectada pelo vírus. E, há menos de dois meses, quase foi derrubada pela mais recente epidemia de dengue que assola o país.

Eva Camelo Alves (1932 - 2024) - Arquivo pessoal

Foi esposa, companheira e amorosa. O amor inspirou música, de autoria do marido, Antônio Alves Bandeira (1928-1998), com quem desbravou os rincões do oeste de Goiás, e onde fizeram a fama de pés de valsa dos memoráveis bailes da cidade. Foram inúmeros os prêmios.

Mãe, irmã, tia, avó, nora, madrinha, comadre e, principalmente, amiga. O bom humor, mas com a dose de sarcasmo certa para não agredir, era sua marca.

Confundir velhice com infantilidade era o maior dos desgostos. Tirando netos e bisnetos, chamá-la de vovozinha era um ultraje. "Que conversa é essa? A mulher tem quase a minha idade", dizia, sem papas na língua, enquanto a enfermeira carinhosamente tentava catar a veia para coletar o sangue.

Manteve total independência até os 90 anos. Nas últimas décadas, habitou sozinha a mesma casa onde viveu por quase 60, cujos corredores conhecia tão bem que se dava ao luxo de percorrê-los de luzes apagadas.

E foi contrariada, mas ciente da necessidade, que acabou levada para morar com umas das filhas, distante da sombra do pé de sete copas sob o qual, sentada em sua velha cadeira de macarrão azul, acompanhou o movimento de ida e vinda da cidade por tantos anos.

Nos últimos meses, dedicou-se a tramar a desculpa certeira para voltar para sua velha morada. Convenceu um dos netos a "voltar" com ela para casa. Ali, neto, nora e três bisnetos amplificaram a alegria do retorno ao lar.

Num domingo, 20 dias depois depois do regresso, pródiga da certeza de que cumprira uma missão, logo pela amanhã, ao pé do ouvido da nora, afirmou que seu dia tinha chegado. "Sim, minha filha, acho que hoje eu morro."

O churrasco, cercada da família, foi a despedida. Eva Camelo Alves morreu de insuficiência cardíaca no início da noite daquele domingo, 26 de maio. Dia do aniversário de sua mãe, Felipa Rosalino Camelo.

Deixa duas filhas, Betinha e Anália. Oito netos, Beoquis, Bianca, Josué, Rodrigo, Marcos, Ailton, Raphael e Nize. E cinco bisnetos, Beatrice, Maria Clara, João Miguel, Helena e Laura.

