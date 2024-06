São Paulo pode ter dia mais quente para um mês de junho neste fim de semana

São Paulo

A cidade de São Paulo poderá ter neste fim de semana o dia mais quente para um mês de junho. Segundo previsões do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura máxima no domingo (9) deverá ficar em torno de 28ºC.

Medições do instituto apontam que o dia mais para o mês foi em 8 de junho de 1992, quando a temperatura de 28,8ºC acabou registrada em medição realizada na estação meteorológica no Mirante de Santana, na zona norte do município.

Essa é a maior marca ao menos desde 1961, quando os dados da série histórica iniciada em 1943 passaram a ser digitalizados para acesso.

Margem da represa Guarapiranga, no extremo-sul de São Paulo, em dia de calor; paulistano poderá encarar maior temperatura para um mês de junho neste fim de semana - Karime Xavier - 1º.mai.24/Folhapress

Neste sábado (8), o Inmet aponta que os termômetros podem chegar a 27ºC no município. Não há previsão de chuva para os próximos dias.

O paulistano irá enfrentar um fim de semana de calor a menos de duas semanas para o início do inverno, que começa às 17h51 do próximo dia 21 de junho.

De acordo com o meteorologista Franco Nadal Junqueira Villela, do Inmet, o aumento das temperaturas máximas se deve ao fortalecimento de um centro de alta pressão atmosférica que estabiliza o tempo.

Assim, explica, ocorrem inibição de nebulosidade, aumento da radiação solar direta incidente à superfície e inversão térmica.

No domingo, por exemplo, a mínima prevista para as primeiras horas do dia é de 14ºC e à tarde, a temperatura pode praticamente dobrar.

"É como se houvesse uma força maior comprimindo a coluna atmosférica de cima para a superfície". diz, "Esta compressão também ajuda a aquecer a temperatura."

A Climatempo explica que o veranico deve continuar até até a próxima sexta-feira (14). Segundo a agência, as temperaturas tendem a ficar de 3º a 5º acima do normal para o período. A média para o mês na cidade de São Paulo é de 21°C, afirma.

A alta pressão também pode provocar formação de nevoeiros pela manhã na faixa leste do estado, como em municípios do litoral norte.

Nesta sexta-feira (7), a Marinha emitiu um alerta afirmando que a interação entre uma massa de ar frio e a temperatura da superfície do mar, relativamente mais quente, poderá ocasionar nevoeiros esparsos na faixa litorânea entre Florianópolis (SC) e São Sebastião (SP) na manhã deste sábado.

Além do calor, é São Paulo também deve enfrentar baixa umidade do ar, problema que também atinge toda a região Centro-Oeste e partes de Minas Gerais.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, os índices devem variar entre 30% e 40% neste sábado na capital paulista.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) informa que a umidade abaixo de 60% já é prejudicial à população.