São Paulo tem alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar

São Paulo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta terça-feira (18) um alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar para partes das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. O aviso inclui praticamente todo o estado de São Paulo.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, a capital paulista, por exemplo, chegou a registrar nesta terça apenas 35% de umidade relativa do ar

Frequentadores da praça Pôr-do-Sol, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo; cidade enfrenta dias com tempo seco - Rubens Cavallari/Folhapress

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Além do ressecamento das vias aéreas, a poluição acaba piorando as doenças respiratórias.

Por isso, a indicação é de as pessoas abusarem da hidratação e evitarem ficar expostos diretamente ao sol entre 11h e 16h.

A três dias do início do inverno, que começa às 17h15 desta sexta-feira (21), o estado de São Paulo enfrenta uma onda de calor —quando a temperatura fica ao menos 5ºC acima da média por um período de três a cinco dias.

PREVISÃO DO TEMPO Confira as condições da sua cidade na página da Folha

Nesta terça, de acordo com o Inmet, a temperatura máxima registrada na cidade foi de 26,5°C. O registro foi feito no meio da tarde de forma automática no Mirante de Santana, na zona norte —o índice ainda será atualizado à noite, com medição manual.

No mês de julho, a temperatura máxima média é de 22,4°C na cidade, também conforme o instituto.

O tempo quente e seco, segundo os meteorologistas ocorre pela permanência de um bloqueio atmosférico sobre a região central do Brasil. Essa condição meteorológica, afirma o CGE, inibe a formação de nuvens que provocam chuva.

Não chove significativamente na capital paulista desde o 27 de maio. De acordo com o órgão municipal, até a tarde desta terça, o acumulado de chuva na cidade era de apenas 0,3 mm, o que corresponde a 0,6% da média do mês, que é de 49,5 mm.

O calor deve continuar no fim de semana, mesmo com o início do inverno, com termômetros podendo chegar próximos de 30°C.

Os percentuais de de umidade também deverão seguir baixos, com valores mínimos em torno de 30%.