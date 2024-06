Temperatura em São Paulo deve cair até 8°C nesta terça (4)

São Paulo

Após a temperatura máxima na capital paulista chegar a 25,6°C na tarde desta segunda-feira (3), nesta terça (4) ela não deverá passar dos 17°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

A queda brusca de temperatura é provocada pela passagem de uma frente fria próximo do litoral do estado. Por isso, em toda a faixa litorânea é esperada chuva moderada durante o dia, com precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h, informa o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Pessoas se protegem do frio na avenida Paulista, em São Paulo; capital vai ter outra queda de temperatura nesta terça (4) - Zanone Fraissat - 28.set.24/Folhapress

Na região metropolitana de São Paulo, o céu fica encoberto e há potencial para garoa e chuva leve a qualquer momento. A temperatura mínima ficará em cerca de 14°C, nos primeiros horários do dia, enquanto a máxima não deve superar os 17°C.

Na Baixada Santista, a variação será entre 19°C e 22°C. No litoral norte, a mínima será de 15°C e a máxima, de 27°C.

Nos dias seguintes, o sistema frontal se afasta do estado e, mesmo entre muitas nuvens, o Sol volta a aparecer. No entanto, as manhãs seguem frias. Na quarta (5), os termômetros oscilarão entre a mínima de 13°C e a máxima de 22°C. O dia vai terminar com céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva isolada. No litoral, porém, choverá moderadamente.

No dia seguinte, as temperaturas ficarão entre 13°C e 24°C. E na sexta (7), entre 12°C e 25°C, também com muita nebulosidade.

Região Sul pode ter geada

Enquanto São Paulo tem queda nos termômetros, a região Sul sofre com a diminuição de temperaturas já baixas, resultado de uma nova massa de ar fria. Com isso, existe a possibilidade de geadas em grande parte do Rio Grande do Sul, da campanha gaúcha até a serra, além do sudeste de Santa Catarina. Nessa faixa, as mínimas serão inferiores a 5°C em áreas serranas, podendo chegar perto de zero grau.

A região metropolitana de Porto Alegre terá muita nebulosidade nos próximos dias, mas sem previsão de chuva. Nesta terça, a mínima prevista é de apenas 10°C de madrugada, com máxima podendo atingir 18°C nos horários mais quentes.

PREVISÃO DO TEMPO Confira as condições da sua cidade na página da Folha

Na quarta, a variação será entre 14°C e 20°C; na quinta, entre 14°C e 24°C; e, na sexta, entre 15°C e 26°C.

Em relação à cheia do lago Guaíba e da lagoa dos Patos, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) manteve nesta terça o alerta de risco de inundação, com destaque para os municípios localizados nas proximidades da foz da lagoa dos Patos. Segundo o órgão federal, o risco hidrológico poderá se agravar devido ao represamento do Guaíba, cujo nível elevado pode ser acentuado pelas condições dos ventos.

A previsão, porém, indica um enfraquecimento e mudança de direção dos ventos nos próximos dias, o que deve melhorar a vazão das águas rumo ao oceano Atlântico.