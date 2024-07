Camaro é flagrado a mais de 260 km/h na rodovia Castelo Branco, em SP; veja vídeo

São Paulo

Um Camaro foi flagrado a mais de 260 km/h por radar móvel operado por um policial militar rodoviário na rodovia Castelo Branco.

De acordo com a polícia, a infração de trânsito foi registrada na tarde da última quinta-feira (4) em Santa Cruz do Rio Pardo (a cerca de 350 km de São Paulo), no noroeste do estado.

No trecho, a velocidade máxima é de 120 km/h, ou seja, o motorista dirigia o carro esportivo da General Motors a mais que o dobro do limite permitido (ele foi flagrado a 261 km/h).

O condutor do veículo, que não foi parado pela polícia, mas teve a placa dianteira registrada pelo radar, cometeu infração gravíssima de trânsito. A multa, de R$ 880,41, será multiplicada por 3, dando um total de 2.641,23.

O carro foi flagrado em alta velocidade na véspera da saída para o feriado prolongado de 9 de Julho, da Revolução Constitucionalista de 1932, quando cerca de 2,7 milhões de veículos devem circular pelas principais rodovias paulistas, segundo estimativas da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Por causa do feriado prolongado, o Comando de Policiamento Rodoviário afirma que a fiscalização foi reforçada em todo o estado.

"O aumento no volume de veículos em toda malha rodoviária estadual, devido ao feriado estadual, somado ao início do período de férias escolares, demanda um olhar especial", diz a polícia, em nota.

Além dos radares, estão sendo realizadas diversas ações de fiscalização, em especial para coibir a condução de veículos sob influência de álcool e a utilização de telefone celular ao volante.

Outro alerta do comando rodoviário é para os motoristas dirigirem com cuidado quando houver neblina na pista, uma condição climática comum do inverno.

No último feriado prolongado, de Corpus Christi, a 3ª Cia Rodoviária, responsável pelo flagrante da última quarta-feira, autuou mais de 2.700 motoristas por excesso de velocidade.