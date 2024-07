Dor e trauma marcam trabalho de fotojornalistas durante as chuvas no Sul

São Paulo (SP)

"Dormir com barulho de chuva, uma coisa que eu gostava de fazer, [agora] me deixa angustiado", diz o repórter-fotográfico Anselmo Cunha, 33, dois meses após o início da cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul.

Gaúcho e residente em Porto Alegre, Cunha é colaborador da Folha e da agência de notícias francesa AFP.

Durante os primeiros dias de cobertura fotográfica durante a tragédia no Sul, ele enfrentou dificuldades para dormir. A angústia e os pesadelos o mantinham acordado. "Não tinha tempo para conseguir digerir tudo isso."

Demorou para regular o sono. A obrigação de produzir conteúdo fotográfico todos os dias o levou aos poucos a conseguir desconectar-se emocionalmente da situação. "Eu comecei a digerir tudo o que passou quando a cobertura deu uma esfriada."

Rompimento de ponte na RS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul - Anselmo Cunha/Folhapress

O fotojornalista Carlos Macedo, 41, natural de Canoas (RS), conta que chorou todos dias após uma semana cobrindo a tragédia para a Folha e agências de notícias. "Eu sou um fotógrafo muito imersivo. Eu capto o sentimento das pessoas, ouço as histórias. Chega uma hora que fica difícil não se emocionar", relata.

Além dos desafios psicológicos, a logística para realizar a cobertura fotográfica foi outra barreira. Estradas bloqueadas, falta de acessos a algumas áreas e ainda o risco de ficar ilhado repentinamente em alguma região.

Numa tentativa frustrada de ir até Eldorado do Sul (RS), por conta de uma estrada bloqueada, a decepção de Macedo deu lugar ao alívio. "Ainda bem que eu não fui, pois apenas duas horas depois, a região ficou alagada e as pessoas tiveram que subir nos telhados de suas casas", diz.

Em reportagem no bairro Mathias Velho, em Canoas, Macedo testemunhou o desespero do empresário Sandro Duarte, que não conseguia entrar em seu pet shop, totalmente destruído pela enchente.

Ao entrarem na loja pela porta dos fundos, o fotógrafo conta que Sandro olhou para o espaço, baixou a cabeça e disse. "Cara, eu não tinha entrado aqui ainda. Eu não sei o que eu vou fazer". Comovido pela reação do empresário, Macedo deixou sua câmera de lado, e deu um abraço nele. Somente um tempo depois conseguiu fotografar a situação.

Retrato do comerciante Sandro Duarte, em sua petshop, em Canoas - Carlos Macedo - 29.mai.2024/Folhapress

Não foram apenas os gaúchos que enfrentaram dificuldades durante a cobertura das enchentes. Repórter-fotográfico da Folha há 10 anos, Bruno Santos diz nunca ter testemunhado uma tragédia igual em sua carreira. "Já vi diversas catástrofes, mas essa foi bem diferente. Atingiu praticamente todo o estado. Acho que ninguém nunca viu algo parecido antes", relata.

A ideia é compartilhada por Amanda Perobelli, 39, da agência de notícias Reuters. A fotógrafa destacou ainda a dificuldade no deslocamento pelas áreas atingidas. "Passávamos a maior parte do tempo em deslocamento. Trajetos que demorariam 20 minutos passaram a ser de duas horas", diz.

Já o fotógrafo da AFP Nelson Almeida, 58, conta que ia de carro até onde era possível e fazia o restante do trajeto a pé. "Andávamos por dois quilômetros, até mais, no meio do barro", relata. Ele comprou um macacão de borracha que cobria seu corpo quase por completo, que o permitia entrar em regiões alagadas sem perigo de se contaminar com alguma doença.

Vista do bairro de São José coberto de lama após enchentes, em Lajeado - Nelson Almeida - 16.mai.2024/AFP

Para fotografar áreas alagadas —muitas sem acesso terrestre ou aquático— os profissionais usaram drones. Mas o uso da ferramenta nem sempre foi fácil. Condições climáticas adversas inviabilizam os sobrevoos com os aparelhos em diversos momentos.

Repórter-fotográfico da Folha, Pedro Ladeira, 40, relata que foi impedido pelas chuvas intermitentes durante o período em que esteve lá. "Em uma janelinha em que a chuva parou, subi o drone rapidinho, mas voltou a chover no meio do caminho e, mesmo voltando, o drone molhou", conta.