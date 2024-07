Local onde material radioativo foi encontrado na zona leste de SP não está contaminado

São Paulo

A Cnen (Comissão Nacional de Energia Nuclear) não detectou risco de contaminação no ferro velho do Jardim Iguatemi, na zona leste de São Paulo, onde foi encontrada na sexta-feira (5) uma embalagem aberta de produto radioativo para uso hospitalar.

O órgão, que fiscaliza o uso de materiais nucleares e radioativos no país, realizou uma operação para monitoramento de radiação no local na manhã deste sábado (6) e informou que, do ponto de vista radiológico, a área está liberada após 13 horas de interdição. O trabalho foi realizado com apoio da equipe de Produtos Perigosos do Corpo de Bombeiros, que ajudou na remoção de material pesado, possibilitando uma varredura mais precisa.

Fotos das embalagens de materiais radioativos furtados em São Paulo; produtos são usados em exames médicos - Divulgação/Cnen

De acordo com a equipe técnica da Cnen, o nível de radiação detectado no local foi considerado seguro, proveniente da radiação ambiente, que é a radiação natural, e não oferece risco algum para a população do entorno. A embalagem continha blindagem de gerador de 99Mo/99mTc (molibdênio-99 e tecnécio-99m) exaurido (já utilizado), que, no entanto, não foi encontrada. Esses produtos são usados na medicina nuclear para o diagnóstico de diversas doenças, como câncer, obstruções renais e demências, segundo o Ipen (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares), vinculado à USP.

"O balde vazio de gerador de 99Mo/99Tec e a tampa foram apreendidos e levados para o Ipen/Cnen. A área, que esteve isolada das 20h de sexta-feira, 5, até as 9h40 deste sábado, 6, já foi liberada. As investigações do caso permanecem pelo 49º DP, que realiza diligências visando à identificação da autoria e recuperação total da carga. Caso seja encontrado o restante do material ou parte dele, a Cnen deverá ser acionada, para nova operação de monitoramento", informou o órgão, em nota.

O material composto por cinco embalagens de materiais radioativos estava em uma caminhonete saveiro (placa RF1873) que foi furtado na madrugada última segunda-feira (1º), na rua Félix Bernadelli, no bairro Iguatemi, zona leste da cidade de São Paulo. O carro pertence a uma empresa de equipamentos médicos, que havia coletado os produtos no Rio de Janeiro e iria transportá-los aos estados do Paraná e a Santa Catarina.

A Polícia Civil encontrou duas das cinco embalagens no desmanche de carros, sendo que uma ainda estava lacrada e outra, aberta. O Cnen e o delegado titular do 49º Distrito Policial, Evandro Lemos, confirmaram que a lata lacrada era aquela que ainda estava cheia com o produto radioativo.

Segundo o diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear da Cnen, Alessandro Facure, os produtos de quatro embalagens já haviam sido utilizados pelos hospitais e estavam sendo devolvidos ao fabricante —o Ipen.

O único invólucro com material radioativo era o fechado e continha uma "coluna de germânio-68", entre outros produtos, que seria levada a uma clínica de medicina nuclear, segundo Facure. A meia-vida desse material é de 288 dias, o equivalente a cerca de nove meses e duas semanas —ou seja, o germânio-68 perde metade de sua radioatividade nesse período.

A Polícia ainda realiza diligências para tentar localizar o veículo furtado e recuperar as demais embalagens. A investigação já observou as câmeras de segurança da região de onde o carro foi levado para tentar identificar os responsáveis.