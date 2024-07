São Paulo

Em sua adolescência, Vera deu aulas de reforço para crianças e foi voluntária no setor infantil do hospital da Cruz Vermelha, em São Paulo. Na década de 1990, frequentava a igreja aos finais de semana motivada pelo desejo de que suas duas filhas mais novas fizessem a primeira comunhão. Foi nesse período que ela se tornou professora de catecismo.

Trabalhou nas áreas de recursos humanos, recepção e comercial, fazendo amizades duradouras. Casou-se com Paulo Estellita e teve quatro filhas: Paula, 47, Melissa, 45, Christiana, 41, e Gabriella, 35. Sua história de amor com Paulo começou na adolescência e perdurou com paixão e união.

"Meu pai conhecia minha mãe desde a infância, e se tornaram amigos. Quando ela tinha 16 anos, deram o primeiro beijo e desde então ficaram completamente apaixonados. Eles tiveram uma história muito bonita de amizade e amor", diz Gabriella.

Vera Lúcia Aranha Estellita Cavalcanti Pessoa (1954 - 2024) - Arquivo pessoal

O sorriso radiante, os olhos azuis violeta (como ela mesma dizia), a maneira leve de encarar a vida e o otimismo inabalável tocavam a todos, mesmo nos momentos mais desafiadores.

Vera se dedicou à criação das filhas e, com elas crescidas, retornou ao mercado de trabalho na área comercial, destacando-se em vendas. Ao lado de Paulo, abriu uma loja de revestimentos, e mergulhou de cabeça no trabalho de prospecção e captação de clientes, usando seu talento natural para se conectar com as pessoas.

"Ela tinha uma habilidade absurda de lidar e cativar as pessoas de forma simples, gostosa e alegre. As pessoas se conectavam com ela muito facilmente, era conexão imediata", descreve Gabriella, lembrando que a mãe era implacável na área de vendas.

Vera era apaixonada pelos netos Gael, Theodoro e Benício, que ela chamava de "os três mosqueteiros". Sua família era seu maior tesouro, e ela gostava de celebrar a vida. Adorava preparar a casa para as festas de fim de ano, com dedicação especial à decoração e às ceias de Natal e Ano-Novo.

Ela tinha um prazer especial em montar a árvore de Natal e enfeitar janelas e plantas. Os bolos que fazia viraram marca registrada: todo Natal ela preparava o tradicional bolo de nozes, e nos aniversários da família fazia com carinho aquele bolo especial.

Vera via nas suas filhas quatro mulheres distintas, mas especiais à sua maneira. Sua dedicação em compreender cada uma delas, reconhecendo suas forças e fragilidades, era notável.

Para ela, a vida era uma paleta de cores vibrantes, refletida em seus olhos violeta, vestidos e batom rosa, diz a filha.

"Como mãe, avó e esposa amorosa, foi uma fonte inesgotável de inspiração, transmitindo lições de determinação, amor e alegria. Seu legado de amor incondicional e compreensão transcende gerações", diz Gabriella.

Vera morreu dia 9 de junho, aos 69 anos. Ela deixa o marido, as quatro filhas e os três netos.

