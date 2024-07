São Paulo

Uma batida em um prato de bateria era o aviso de que a noite no Malta Rock Bar, no bairro Mirandópolis, zona sul de São Paulo, estava chegando ao fim. O som era um indicativo que havia chegado a hora de pedir a saideira. Amante de rock, Carlos dos Santos Monteiro, conhecido como Nenê, tinha incorporado em seu estabelecimento um ritual de pubs na Inglaterra que fecham com o aviso do sino.

"Ele fez isso porque tocava bateria e era uma forma diferente", relatou o jornalista Ricardo Batalha, 55, amigo do roqueiro há mais de 30 anos.

Eles se conheceram em meados dos anos 1980. Naquela altura, Nenê havia feito uma viagem para Portugal, onde havia comprado uma bateria azul da Tama, algo raro e caro para os padrões brasileiros.

Carlos dos Santos Monteiro, o Nenê (1965 - 2024) - Arquivo pessoal

"Ele tinha aquela bateria enorme, coisa que a gente só via em vídeo. Era muito amigo de gente pioneira do heavy metal em São Paulo."

Na mesma década, ele foi o responsável por criar um festival de música na Escola Estadual Alberto Levy, no Planalto Paulista, também na zona sul da capital.

Nenê foi baterista de algumas bandas, entre elas a de heavy metal Acmon.

O Malta Rock Bar foi aberto durante a pandemia. Apesar do momento difícil para o comércio, o negócio prosperou, realizando um sonho antigo de Nenê.

Fã de bandas como Rainbow, Dio, Black Sabbath, Iron Maiden, Queensrÿche e Deep Purple, Nenê contemplou o bar com quadros, e dava oportunidades para músicos e e conjuntos nacionais se apresentaram.

Batalha conta que o Malta Rock Bar teve shows de artistas internacionais, como os americanos Jeff Scott Soto e Ron Keel, e os chilenos do Exxocet. Em um certo dia, recebeu o músico Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura.

"Não importava se era amigo novo, amigo antigo, tratava todo mundo sem distinção. Ele tratava todo mundo como amigo", diz Batalha.

Segundo o jornalista, Nenê sempre gostava de estar antenado sobre o que tocava no momento e questionava os clientes sobre novidades de bandas no país.

Batalha afirmou que a esposa de Nenê, Luciana Rumi, foi muito importante na trajetória do bar.

"Ele não era só dono de um bar, ele tinha o lado fã. Ele também gostava, tocava cajón [instrumento de percussão peruano]. A chopeira fazia alusão a uma bateria. Eu que indiquei para alugar o imóvel do Malta", relembrou o jornalista.

"A gente vibrava com o sucesso dele, ele vibrava com o sucesso dos amigos. Não era aquele cara protocolar dono de bar."

Torcedor da Portuguesa, Nenê mantinha uma geladeira em homenagem ao clube do Canindé.

O Malta Rock Bar fechava pouco depois da meia-noite. Por volta das 23h30 do dia 15 de junho, Nenê, de 58 anos, foi morto na entrada do bar. Ele deixa a mulher, Luciana.

