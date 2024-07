Número de mortos em acidente de ônibus no interior de SP sobe para 12, diz governo estadual

São Paulo

O número de mortos no acidente com ônibus na madrugada desta sexta-feira (5) em Itapetininga, interior de São Paulo, subiu para 12, de acordo com informação oficial da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

Ainda segundo a pasta, contando com o motorista, o acidente deixou 60 vítimas.

A SSP, no entanto, não informou onde ocorreram as duas novas mortes, nem a identidade das vítimas.

"Do total de feridos, 12 não resistiram. Das vítimas fatais, apenas duas ainda não foram identificadas e dez já tiveram seus corpos liberados para familiares", afirmou a SSP.

Acidente deixou ônibus destruído em Itapetininga - Divulgação/Defesa Civil do estado

O acidente é investigado pelo 2º DP de Itapetininga.

"Todos os exames periciais pertinentes foram solicitados e realizados, e a Polícia Técnico-Científica trabalha para identificar e liberar o restante das vítimas fatais. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 2º Distrito Policial da cidade", reforçou a SSP.

O acidente com o ônibus aconteceu na madrugada de sexta, na rodovia Francisco da Silva Pontes (SP- 127), pouco depois da meia-noite

O ônibus, que seguia para Aparecida, no Vale do Paraíba, teria apresentado uma falha mecânica que travou a direção.

O ônibus foi fretado por um grupo de romeiros de Ribeirão Branco, cidade com cerca de 16 mil habitantes, e saiu da vizinha Itapeva, de acordo com a empresa Onix Turismo, responsável pela viagem.

Dos 12 mortos, sete eram da mesma família. Um homem viajava com os dois filhos, as duas noras, um neto de sete anos e outra familiar.

A família morava no bairro de Palmeirinha, na zona rural de Itapeva, e fazia parte do grupo de romeiros que fretou três ônibus para Aparecida. Um dos veículos saiu mais cedo e já tinha chegado ao destino no momento do acidente. O terceiro grupo decidiu voltar para Itapeva quando soube da tragédia.

A paróquia de São Roque, frequentada pelas vítimas, emitiu nota de pesar na manhã desta sexta.

Segundo o motorista, ele trafegava normalmente quando ocorreu o problema mecânico, poucos minutos depois da meia-noite. Ele perdeu o controle do veículo, que bateu no pilar de um viaduto no km 171 da rodovia.

Em nota, a SSP secretaria de Segurança Pública informou que o motorista foi submetido ao teste do bafômetro e deu negativo para bebida alcoólica no organismo.

A empresa Onix Turismo afirmou que essas viagens são frequentes, e que todos os anos parentes e amigos de Itapeva aproveitam o feriado prolongado para fretar um ônibus e viajar para Aparecida.

A empresa lamentou o acidente e afirmou que todas as providências como transporte funerário, apoio e informações às vítimas e seus familiares já foram realizadas.

Sobrevivente do acidente é preso

Um homem de 76 anos, sobrevivente do acidente de ônibus em Itapetininga, foi identificado pela Polícia Militar como foragido da Justiça durante o atendimento às vítimas, por volta das 9h, de sexta.

De acordo com a SSP, os policiais verificaram que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Comarca de Buri (SP).

Ele foi levado para o 2º DP de Itapetininga, onde o caso foi registrado como captura de procurado. Ele ficou à disposição da Justiça.

A SSP não confirmou por qual crime o homem era procurado.