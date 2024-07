Parque Valongo é inaugurado em Santos (SP) com roda-gigante e show gratuito

Santos

Área portuária doada pela União e revitalizada pela iniciativa privada sem custos ao município, o Parque Valongo teve sua primeira fase inaugurada na tarde desta sexta-feira (5) em Santos, no litoral paulista. Uma das atrações do local, a roda-gigante de 30 metros —equivalente a um prédio de dez andares— também começará a funcionar para o público ainda na noite desta sexta, com ingressos a partir de R$ 20 (meia-entrada).

A segurança foi reforçada por causa da presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). "A gente passava aqui e via uma muralha. Uma ruína separando a cidade do mar. Agora é um porto-cidade. Integrando, gerando emprego e turismo", afirmou o vice-presidente.

A cerimônia com autoridades foi realizada no antigo Armazém 4, agora reformado. Pouco depois das 14h, o parque foi fechado para a instalação da estrutura que receberá um show gratuito do cantor Zeca Baleiro, às 19h30, para marcar a inauguração.

Parque Valongo foi inaugurado nesta sexta-feira (5) em Santos - Divulgaçao PMS/PMS

O Parque Valongo tem sido frequentemente comparado ao Puerto Madero, zona portuária renovada na década de 1990 em Buenos Aires após décadas de degradação.

Esta primeira fase custou R$ 20 milhões, pagos por empresas usuárias do Porto de Santos. Demais etapas ainda não têm prazos estipulados, mas a Prefeitura de Santos já divulgou que o conjunto total de obras deve somar R$ 43,7 milhões.

Os trabalhos começaram em 21 de setembro de 2023 com a construção, agora finalizada, de plataforma funcional flutuante (para embarque e desembarque), píer para receber turistas, quadra de beach tennis (com alambrado) e playground, entre outros atrativos.

"O que a gente espera é que a população também faça sua parte para preservar. Minha preocupação é com depredações", disse o estudante Rogério Firmino em frente à passarela e ao elevador que dão acesso ao parque ao lado da Alfândega de Santos, na praça da República.

"Eu vou visitar com calma neste sábado, porque hoje está muita muvuca. Quero ir na roda-gigante e conferir de perto as mudanças", afirmou Stefania Romero Borges enquanto tomava um caldo de cana vendido na calçada. "Também acho que o povo precisa dar o exemplo e ajudar a preservar. É um complexo turístico útil para todos."

O primeiro evento oficial após a inauguração será a Festa Inverno, de 12 de julho a 4 de agosto. Iniciativa anual que já está na 25ª edição, o evento contará com centro gastronômico gerido por entidades beneficentes da cidade.

Marcio França e Geraldo Alckmin no Parque Valongo, em Santos - Cadu Gomes/Rprodução/VPR

Na cerimônia de inauguração do Parque Valongo, Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ressaltou a performance positiva do Brasil nas exportações. "O volume de exportação no Brasil cresceu 8%, dez vezes a média mundial, e aqui pelo porto."

A declaração é referência direta a dados da Secretaria de Comércio Exterior sobre a balança comercial brasileira referente a 2023, divulgados em janeiro de 2024, que mostraram recorde de exportações com volume movimentado de US$ 339,7 bilhões.

Ex-ministro dos Portos e Aeroportos e atual ministro das Micro e Pequenas Empresas, Márcio França (PSB), que é da região, saudou a entrega do parque como "dia histórico para Santos". "É a primeira fase de um projeto pelo qual lutamos junto ao governo federal."

Anfitrião, o prefeito Rogério Santos (Republicanos) destacou que o Parque Valongo é um "espaço para a democracia, para parceria, para diversão e para toda a população" e que "faz parte de uma grande operação urbana que está em curso no Centro Histórico do município".

Pré-candidato à reeleição, Santos fez a entrega no limite permitido —de três meses antes do pleito— para participar de eventos do tipo. O primeiro turno das eleições está marcado para 6 de outubro, e o segundo será em 27 de outubro.

Já o presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini, anunciou patrocínio do Porto de Santos ao Santos Futebol Clube —que atualmente disputa a série B do Campeonato Brasileiro. A Autoridade Portuária é uma empresa pública, de capital fechado, vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos.

"Nós agora estamos detalhando quais serão os valores para esse patrocínio e o formato do nosso logo. Pretendemos que o logo ocupe um local de destaque na camisa, mas desde que o Santos retorne à primeira divisão do futebol brasileiro", disse Pomini.