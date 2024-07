Peão morre pisoteado por touro em rodeio em Mato Grosso do Sul

Rio de Janeiro

Um peão morreu após ser pisoteado por um touro durante um rodeio em Fátima do Sul (a 242 km de Campo Grande), em Mato Grosso do Sul, na segunda-feira (8).

Fabiano Pinheiro Rocha, 35, estava competindo no momento do acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que o socorreram, ele foi atingido no pescoço e no peito pelas patas traseiras do touro, após cair do animal. Ele ainda chegou a se levantar e escalou as grades da arena, mas desmaiou em seguida.

O peão foi levado para o Hospital da SIAS (Sociedade Integrada de Assistência Social), mas teve uma parada cardiorrespiratória e morreu.

Momento que peão cai do touro em rodeio em Fátima do Sul (MS) - Reprodução

De acordo com o hospital, a causa da morte foi uma hemorragia.

O acidente ocorreu durante o rodeio Fátima Fest, realizado pela Prefeitura de Fátima do Sul em comemoração ao aniversário da cidade.

O evento era transmitido pela internet, e câmeras registraram o momento que Fabiano cai na arena após ficar cerca de 14 segundos sobre o touro. O peão é arremessado pelo animal, que pisoteia a região do peito e pescoço do competidor.

Em nota, a prefeitura lamentou a morte do peão. Disse ainda que a competição foi realizada por uma empresa licitada, que possui seguro para todos os competidores e que cumpriu todas as normas de segurança.

"A organização do evento, com o apoio de brigadistas e do Corpo de Bombeiros, prestou imediatamente todo o socorro necessário ao competidor, que foi encaminhado ao hospital", disse a prefeitura.

Ainda segundo a gestão municipal, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Dourados (MS), onde foram realizados os exames de necropsia. "Após os procedimentos, o corpo foi liberado e encaminhado à família."

O peão foi sepultado nesta quarta-feira (10) no Cemitério Municipal de Junqueirópolis, no interior de São Paulo.