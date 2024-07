RS registra temperaturas negativas neste sábado (6); mínima chegou a -7,3°C

Belo Horizonte

Cidades do Rio Grande do Sul registraram temperaturas negativas na manhã deste sábado (6). Em Pinheiro Machado, no sul do estado, a estação de meteorologia registrou -7,3°C na mínima do dia, de acordo com a MetSul Meteorologia.

Foi a menor temperatura registrada no estado no ano, segundo o instituto.

Geada em São José dos Ausentes, na Serra do Rio Grande do Sul, há dois anos ; fenômeno também foi registrado neste sábado (6)

O frio no estado é influência de uma massa de ar frio de origem polar, cujos efeitos devem continuar até a próxima semana. Nos dias 12 a 13 de julho podem ocorrer geada, chuva congelada e até neve em áreas mais altas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, conforme a Climatempo Meteorologia.

A chegada da frente fria também deve trazer chuva ao Sul do país neste fim de semana. Em São Paulo, a chegada de uma frente fria pelo litoral aumenta a nebulosidade a partir deste sábado e chuva e frio a partir de segunda (9).

Previsão do tempo Confira as condições da sua cidade na página da Folha

No Rio Grande do Sul, municípios das regiões central e oeste do estado também registraram temperaturas negativas neste sábado, de acordo com a MetSul.

Caçapava do Sul, Quaraí e Santana do Livramento marcaram mínima de -3,3°C neste sábado. Alegrete (-2,2°C), Uruguaiana (-1,7°C), Bagé (-1,3°C) e Pelotas (-1,2°C) também amanheceram com o termômetro abaixo de zero.