São Paulo terá domingo de sol e calor antes da volta do frio e da chuva na segunda

São Paulo

A região metropolitana de São Paulo chega neste domingo ao 42º dia de estiagem, mantendo o tempo seco e temperaturas acima da média, mas uma frente fria que está chegando ao litoral do estado vai mudar totalmente o clima a partir de segunda-feira (8).

A última chuva significativa aconteceu em 27 de maio, quando o acumulado foi de 27,8 mm, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. De lá para cá, houve apenas registro de eventuais chuviscos e garoa na cidade, acumulando 0,9 mm.

Este domingo (7) será um bom dia para curtir os espaços abertos de São Paulo porque a partir de segunda o tempo fecha e esfria, e a chuva volta na terça - Alf Ribeiro - 24.set.23/Folhapress

O domingo ainda terá névoa úmida entre a madrugada e o nascer do Sol, que aparecerá durante todo o dia, elevando a temperatura dos 13°C de manhã até os 28°C à tarde. O clima proporcionará uma ótima oportunidade para os paulistanos aproveitarem os parques ou outros espaços ao ar livre, porque a previsão do CGE aponta que o restante da semana será de frio e chuva.

Segundo a equipe de meteorologia do órgão, a temperatura apresentará gradual declínio na segunda-feira e não há expectativa de chuva significativa, apenas chuviscos nos bairros do extremo da zona sul, próximo da serra do Mar. Durante a madrugada, os termômetros podem chegar aos 13°C em média. A chegada da frente fria de lento deslocamento fará com que a temperatura máxima não passe dos 20°C.

"A garoa da segunda-feira está vinculada mais ao fim de tarde e noite. Já na terça deve chover ao longo do dia e a tendência é que chova ao longo de toda a semana", afirma o meteorologista Thomaz Garcia, do CGE.

Garcia explica que o vento úmido que veio do oceano já deixou o sábado (6) mais frio na Grande São Paulo, favorecendo a formação de muitas nuvens. Por conta disso, a média da temperatura máxima chegou a apenas 20,7°C. Em Perus, na zona norte, os termômetros apontaram 22°C, enquanto que em Parelheiros, no extremo da zona sul, a máxima foi de 15°C.

Já a terça-feira, feriado de 9 de Julho, terá tempo chuvoso. Segundo o CGE, a frente fria vai organizar instabilidades desde a região oeste do estado rumo à Grande São Paulo e litoral. "Entre o fim da tarde e a noite, estão previstos os maiores volumes de chuva, e não se descarta momentos com chuva de intensidade moderada a forte. Mínima de 13°C e máxima de 17°C", indica boletim do CGE.

No dia seguinte, quando os paulistas voltarão ao trabalho, o cenário meteorológico será semelhante ao de terça, com tendência de chuva o dia inteiro e temperaturas entre 13°C e 20°C.

Litoral frio e chuvoso e interior quente

Com a frente fria atingindo diretamente o litoral paulista, a região já deve ter garoa durante este domingo. As temperaturas também devem ser mais baixas que na capital, com os termômetros variando entre 18°C e 23°C.

Na segunda, pode chover a qualquer momento na Baixada Santista e no litoral norte, e as temperaturas voltam a cair, indo de 17°C e 22°C. Já a terça terá chuva de moderada a forte o dia todo e as temperaturas vão de 17°C a 20°C.

Ao contrário da capital e do litoral, o interior do estado continuará quente nos próximos dias. A frente fria até aumentará a nebulosidade na região, mas as temperaturas máximas continuarão na casa dos 30°C deste domingo até quarta-feira.

A previsão é que chova apenas na terça, mas de forma isolada, atingindo algumas regiões, enquanto outras permanecerão nubladas.