São Paulo terá frio e chuva a partir desta segunda (8); veja previsão

São Paulo

Uma frente fria chegando ao litoral paulista deverá mudar o clima a partir desta segunda-feira (8), que passará de seco e ameno para frio e chuvoso na região metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista. No interior, porém, o tempo continuará firme.

Nesta segunda, a temperatura apresenta queda gradual e chove pouco, apenas nos bairros do extremo da zona sul, próximo da serra do Mar. Durante a madrugada, os termômetros podem cair aos 14°C. A máxima não deverá passar de 19°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Pedestre se protegendo do frio e da garoa no viaduto do Chá, na região central de São Paulo - Rivaldo Gomes - 29.ago.2022/Folhapress

Na terça-feira, feriado de 9 de Julho, o tempo ficará chuvoso. Segundo o CGE, a frente fria vai provocar instabilidades na Grande São Paulo e litoral. Os maiores volumes de chuva estão previstos para entre o fim da tarde e a noite. A mínima será de 13°C e, a máxima, de 17°C.

Na quarta (10), a tendência de chuva permanece por todo o dia, com temperaturas entre 13°C e 20°C.

Baixada Santista e litoral norte

Na segunda, pode chover a qualquer momento na Baixada Santista e no litoral norte, e as temperaturas voltam a cair, indo de 17°C e 22°C. A terça terá chuva de moderada a forte o dia todo e as temperaturas vão de 17°C a 20°C.

Ao contrário da capital e do litoral, o interior do estado continuará quente nos próximos dias. A frente fria até aumentará a nebulosidade na região, mas as temperaturas máximas continuarão na casa dos 30°C deste domingo até quarta-feira.

A previsão é que chova apenas na terça, mas de forma isolada, atingindo algumas regiões, enquanto outras permanecerão nubladas.