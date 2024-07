Vídeo mostra momento em que Audi em alta velocidade bate em 5 carros em Osasco

São Paulo

Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que um Audi/Q3 em alta velocidade bateu em cinco veículos que estavam no semáforo, em Osasco, na noite de sábado (13).

O acidente aconteceu por volta das 23h30, na esquina da avenida dos Autonomistas e da rua Dona Primitiva Vianco, na região central do município.

Nas imagens é possível ver quando o semáforo fecha para os pedestres. Quando os veículos começam a se movimentar, são atingidos na traseira pelo Audi em alta velocidade.

Câmera flagrou momento em que Audi bate em veículos no semáforo - Reprodução/Câmera de Monitoramento

No boletim de ocorrência consta que, apesar de habilitada, a motorista do Audi, de 28 anos, está com o direito de dirigir suspenso. Os agentes não conseguiram consultar o motivo no sistema. A reportagem não conseguiu contato com ela ou sua defesa.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) foi questionada, mas não respondeu até a publicação deste texto.

Ainda segundo o registro policial, não foi possível verificar se a condutora estava embriagada porque já estava na maca do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e se apresentou nervosa e assustada devido ao acidente.

Porém, no boletim de ocorrência consta que ela admitiu ao médico do Samu que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e estava etilizada. Essa informação foi incluída na ficha médica.

Após receber alta, foi levada ao 5º DP de Osasco pela GCM (Guarda Civil Metropolitana). Ela foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de de embriaguez, mas o resultado não havia ficado pronto até o momento do registro policial.

Na delegacia, ela ficou em silêncio e afirmou que só falaria após ser orientada por um advogado.

COMO FOI O ACIDENTE

De acordo com a Prefeitura de Osasco, os veículos Honda/Fit, Chevrolet/Celta, Hyundai/Tucson, Chevrolet/Montana e Chevrolet/Astra estavam parados no semáforo vermelho. Quando o sinal mudou para verde e eles começavam a se movimentar, foram surpreendidos com um Audi que, segundo a prefeitura, vinha em alta velocidade, perdeu o controle, bateu na mureta que divide as vias e colidiu com os cinco veículos.

O Samu foi acionado, e quatro vítimas foram socorridas: a condutora do Audi e uma passageira, além do casal do veículo Montana. Os quatro foram levados para o Hospital Antônio Giglio e, posteriormente, o casal foi transferido ao Hospital Regional (da rede estadual). As duas ocupantes do Audi passaram por exames e tiveram alta, de acordo com a prefeitura.

O condutor do veículo Montana recusou atendimento médico e foi embora. Sua esposa sofreu ferimentos leves e foi liberada. Até o final da apresentação da ocorrência o homem não havia sido localizado.