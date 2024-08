Engavetamento entre duas carretas e um carro deixa seis mortos no PR

Belo Horizonte

Um engavetamento entre duas carretas e um carro em uma rodovia da região metropolitana de Curitiba resultou na morte de seis pessoas na noite da última sexta-feira (30).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista de um dos caminhões não conseguiu frear ao se deparar com um trecho com lentidão na BR-116, no contorno Leste, em São José dos Pinhais, e bateu em um carro, que ficou imprensado entre esta carreta e outra, que estava à frente.

Engavetamento entre duas carretas e um carro em São José dos Pinhais (PR) que deixou seis mortos - Divulgação-PRF

A corporação disse que cinco pessoas e um cachorro que estavam dentro do carro morreram. O motorista do caminhão que não conseguiu frear também morreu, enquanto o da carreta da frente não ficou ferido. A identidade das vítimas não foi informada.

A pista sentido São Paulo ficou interditada a partir da meia-noite e gerou um congestionamento de cerca de nove quilômetros na região. O trânsito começou a ser liberado a partir das 5h.