Estátua católica maior que o Cristo Redentor é construída no interior de SP

Uma estátua de São Miguel Arcanjo com 70 metros de altura está em construção na cidade que leva o nome do anjo, no interior de São Paulo (a 180 quilômetros da capital paulista). Cerca de 30 metros maior que o Cristo Redentor, o monumento pretende ser a maior figura católica do mundo.

A imagem faz parte do complexo religioso Gruta do Arcanjo, desenvolvido pela Basílica de São Miguel em parceria com a iniciativa privada. O terreno de 30 mil m² foi doado à igreja por uma família de moradores.

As obras começaram em maio de 2023, e têm previsão de entrega para 2026.

Antes, a estátua teria 58 metros de altura, mas foi corrigida para 70 metros, do chão a ponta da asa da imagem do arcanjo. O Cristo do Rio tem 38 metros, contando a estátua e o pedestal.

A obra é assinada pelo escultor Markus Moura, mesmo responsável pelo Cristo Protetor, monumento de 43,5 metros de altura inaugurado ano passado em Encantado, no Rio Grande do Sul.

Projeção de como ficará o Complexo Turístico Gruta do Arcanjo, com a estátua de 70 metros de altura - Basílica de São Miguel Arcanjo/Divulgação

Quando inaugurada, a estátua de São Miguel Arcanjo baterá o recorde do monumento de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. A imagem é atualmente o maior monumento cristão construído no país.

De acordo com o projeto, a escultura do arcanjo terá uma espada na mão direita e uma balança, na esquerda. A obra também prevê um mirante, localizado no peito da estátua.

O complexo religioso terá uma praça para missa campal, com capacidade para 12 mil pessoas. Haverá ainda área para lojas, museu de arte sacra e estacionamento para 550 automóveis.

O projeto prevê ainda dois prédios, sendo um com estrutura de banheiros, cozinha, espaço de lanchonete, capela de 80 lugares e auditório para 25 pessoas. O segundo será acoplado à estátua, com uma área de recepção aos visitantes. Este ainda está em fase final de orçamento.

A prefeitura do município também acompanha o plano e disse que tem feito estudos para avaliar os impactos do projeto na cidade.

A igreja foi elevada à categoria de basílica em 2018, título dado pelo Vaticano que confere um status internacional ao local.

"A ideia é tornar ali um polo devocional a São Miguel Arcanjo", diz o padre Márcio Almeida, reitor da basílica.

"Nós viramos santuário há cerca de dez anos, e desde então trabalhamos na acolhida do peregrino e fomentado a ideia do turismo religioso", completou o padre, que já recebe turistas e fiéis aos fins de semana. No local, que ainda é um canteiro de obras, está exposta a cabeça da estátua.

O terreno fica aberto para visitação de sábado e domingo, das 9h às 16h, quando peregrinos e curiosos são acompanhados por um funcionário.