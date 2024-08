Governo lança projeto piloto de alertas no celular para desastres naturais

Brasília

O governo federal lançou nesta quarta-feira (7) um sistema de alerta contra desastres naturais que deve notificar a população da região afetada sem necessidade de cadastro. O período teste da plataforma deve durar um mês, a partir deste sábado (10), em 11 municípios do país.

O "Defesa Civil Alerta" utiliza a rede de telefone com 4G ou 5G para emitir os alertas, com aviso sonoro e vibratório, que vai se sobrepor a qualquer outro conteúdo em uso na tela do celular. O alerta também vai funcionar caso o aparelho esteja em modo silencioso.

"Países que não têm uma tradição de terremotos e grandes desastres, não tem a cultura de prevenção", disse o ministro Paulo Pimenta (Reconstrução do Rio Grande do Sul) durante o anúncio.

Imagem da cheia no rio Caí, em São Sebastião do Caí (RS) em maio deste ano. - Carlos Macedo - 2.mai.2024/Carlos Macedo/Folhapress

O lançamento é feito após o desastre causados pelos temporais no Rio Grande do Sul no primeiro semestre deste ano.

Para a escolha dos municípios da fase teste do sistema, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, usou como critério desastres naturais recentes com grande impacto à população local e o número de alertas emitidos em 2023.

Dessa forma, as cidades selecionadas foram Roca Sales (RS), Muçum (RS), Blumenau (SC), Gaspar (SC), Morretes (PR), União da Vitória (PR), São Sebastião (SP), Cachoeiro do Itapemirim (ES), Indianópolis (MG), Petrópolis (RJ) e Angra dos Reis (RJ).

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, também participou do lançamento, e reforçou a necessidade de o Brasil possuir um sistema como este, mesmo sem sofrer de tragédias naturais como tsunamis, erupções vulcânicas e terremotos.

"Não existe mais região do país que não esteja suscetível a sofrer algum tipo de evento. Seja por excesso ou por falta de água", afirmou.

Planeta em Transe Uma newsletter com o que você precisa saber sobre mudanças climáticas Carregando...

Com o novo alerta, os residentes em áreas de risco e visitantes (inclusive estrangeiros) que estejam passando pelo local também vão receber as mensagens sem a necessidade de cadastro prévio.

O sistema cell-broadcast pretende ter uma cobertura maior do que a atual, que exige cadastro para receber os alertas seja por SMS, WhatsApp ou Telegram.

Outra limitação do modelo atual é que, mesmo cadastrado, a pessoa só recebe informações da área de origem do cadastro. Assim, se ela viaja para outra localidade, não recebe os alertas daquela região.

Pelo novo sistema, os smartphones —compatíveis com a tecnologia de cell-broadcast que estejam com cobertura móvel 4G ou 5G no momento do envio da mensagem— que estejam no local de risco receberão as notificações do Defesa Civil Alerta.

As notificações avisarão sobre a iminência de desastres, segundo a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres, e fornecerão orientações de como agir para se proteger.

A nova tecnologia foi criada em parceria entre a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) com as operadoras de telefonia, Claro, Vivo, Tim e Algar.

O primeiro modal semelhante desenvolvido com a Anatel foi o cadastro para Avisos e Alertas de Desastres, em que era preciso enviar o CEP de sua cidade por SMS para o número 40199, para receber notificações de emergência.