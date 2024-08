Juazeiro (BA)

Silvino conhecia cada canto do sertão de Pernambuco e contava histórias sobre as estradas pelas quais passou a cavalo. Foram anos de trabalho como vaqueiro, guiando rebanhos de gado de um município a outro, em um tempo em que não havia automóveis para a função.

Das serras, guardava memórias dos dias em busca de gados perdidos na caatinga. Dizia que campeou muito pela região e apontava locais onde se abrigava para dormir.

"Ele sempre foi vaqueiro da lida do gado. A gente ficava muitos dias sem ver ele, pois passava semanas fora, vivia pelo mundo", diz a filha Silvia Laís Cruz, 31.

Silvino Pereira da Cruz (1957 - 2024) - Silvia Laís Cruz

Católico, era devoto de Nossa Senhora Aparecida e todo ano ia à Missa do Vaqueiro de Serrita. A celebração tradicional foi criada em 1970 por Luiz Gonzaga e o padre João Câncio. Silvino frequentou a primeira edição acompanhando o pai e fazia questão de levar toda a família.

Silvino Pereira da Cruz nasceu em Cedro (PE), em 1957. Foi criado no sítio Amolar, em uma família de muitos irmãos, filhos de Josefa e Manoel Pereira da Cruz. Aos 10 anos, foi morar com a avó Zefinha, ajudando a cuidar do gado.

Foi a avó que "bateu a esteira" para sua união com a vizinha Francisca. A expressão é usada na região para um casamento arranjado. Casaram-se em 1978, ele com 19 anos e ela com 16. Tiveram seis filhos e criaram cinco, pois a primogênita morreu aos três meses.

Era do estilo cabeça dura, que quando dizia algo não tinha quem o fizesse mudar de ideia. Sua personalidade forte, bem característica dos vaqueiros do sertão que aprenderam a ser resistentes na labuta da caatinga, ficava evidente ao defender a família. "Ele não levava desaforo para casa, nos defendia com unhas e dentes", afirma Silvia.

O coração foi amolecido com a chegada dos netos, que ficavam em roda para escutar suas histórias. Contava que já tinha visto almas e lobisomens, o que amedrontava os pequenos. E estava sempre defendendo-os.

Mesmo aposentado, o vaqueiro acordava ao raiar do dia para cortar capim. Depois, levava os netos para a escola e continuava sua rotina cuidando dos animais que mantinha na roça.

Silvino, que foi fumante durante muitos anos, tinha uma bolsa de sangue no pulmão gerada por uma pneumonia aos 30 anos. Em uma cidade sem muito acesso aos serviços de saúde, o vaqueiro passou anos sem tratar o problema. Morreu de fibrose pulmonar, aos 66 anos, no último 4 de julho, após 15 dias internado na UTI.

Deixa a esposa, Francisca, 62, e os filhos: Maria Iraneide, 44, Maria Zenilda, 43, José Carlos, 40, Antonio Marcos, 39, e Silvia Laís, 31. Ficam também seus 11 netos: Willian, 23, Maria Eduarda, 23, Emmily, 20, Eduardo, 20, Daniel, 19, Fernando, 18, Maria Vitória, 18, Kemilly, 10, Sofia, 9, Antony, 9, e Italo, 2.

coluna.obituario@grupofolha.com.br

Veja os anúncios de mortes

Veja os anúncios de missa