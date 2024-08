Placas solares não seriam suficientes para desabamento em santuário no Recife, diz fiscal do Crea

Recife e Rio de Janeiro

Um gerente de fiscalização do Crea-PE (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco) afirmou que os painéis fotovoltaicos instalados recentemente no santuário de Nossa Senhora da Conceição, na zona norte do Recife, não poderia ser a única causa do desabamento do teto da igreja nesta sexta-feira (30).

Nailson Oliveira disse ainda que aguarda o laudo pericial, ainda sem prazo. "A gente vai aguardar a perícia técnica, que tem a competência e os profissionais adequados para fazer isso. Obtive a informação que as placasforam instaladas há poucos dias, mas elas sozinhas não seriam suficientes para causar isso", afirmou.

Teto do santuário da igreja de Nossa Senhora da Conceição, na zona norte da capital, caiu durante a tarde desta sexta-feira (30). O desabamento deixou mortos e feridos, segundo a Defesa Civil - João Carlos Mazella/Fotoarena/Agência O Globo

A igreja se preparava para a festa de Nossa Senhora da Conceição, em dezembro, e de acordo com uma postagem do perfil do santuário nas redes sociais o teto havia recebido a instalação de placas solares recentemente. A obra teria sido finalizada há menos de uma semana. Não há informações se a intervenção tem ligação com o desabamento do teto.

O incidente aconteceu por volta das 13h50 desta sexta. Duas pessoas morreram e 25 foram socorridas. Os feridos tiveram escoriações leves e foram levados para hospitais da região. Ao menos sete pessoas receberam alta hospitalar até o início da noite.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) disse que um inquérito foi instaurado para apurar as causas do desabamento.

"É importante que a gente tenha muito cuidado e cautela. Vamos deixar as autoridades competentes, os técnicos cuidarem disso. A solução do inquérito é feita a partir da apuração de tudo que foi constatado aqui com os bombeiros e engenheiros envolvidos", disse a governadora que também afirmou que irá reconstruir o santuário. "Nós vamos botar de pé de novo a estrutura da igreja", completou.

Lyra chegou no local do acidente à noite, após retornar de uma agenda administrativa no Sertão, enquanto a vice-governadora Priscila Krause acompanhava a situação no santuário.

A governadora se reuniu com membros da Arquidiocese de Olinda e Recife para debater a reconstrução da igreja. A Folha apurou que deve ser montada uma estrutura temporária para a festividade em comemoração a Nossa Senhora da Conceição, em 8 de dezembro.

O acidente ocorre a cem dias da festa de celebração da santa tida como a padroeira afetiva do Recife. A tradicional festa reúne milhares de pessoas no Morro da Conceição, um dos principais pontos da cidade.

Em 2024, são celebrados 120 anos da chegada ao Morro da imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A santa, oriunda da França, chegou ao Recife em 1904. Na mesma a época, foi fundada igreja, depois transformada em santuário.

A escultura, que tem cerca de 3 metros de altura, foi restaurada duas vezes ao longo dos anos, em 2001 e 2014.