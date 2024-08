Posts sobre incêndios em SP intensificam polarização e desinformam ao culpar Lula e Bolsonaro

São Paulo

Os incêndios em série que queimaram 80 mil hectares de terras em cidades do estado de São Paulo estão sendo usados em conteúdos de desinformação nas redes sociais. Internautas associam, sem nenhuma evidência, as causas das chamas a políticos de diferentes espectros.

A Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo investigam o caso e apuram se os responsáveis pelo fogo agiram sozinhos ou a mando de outras pessoas. Até o momento, dez pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com as queimadas, e não há nenhuma evidência de participação de Lula (PT) ou Jair Bolsonaro (PL).

Visão de drone mostra área queimada após incêndio na vegetação perto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo - Joel Silva - 24.ago.2024/Reuters

A presença do ex-presidente na região de Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo) é considerada, erroneamente, causa dos incêndios por parte dos internautas, que responsabilizam apoiadores do político. "O fogo do interior paulista é causado pelo agro bolsonarista, o mesmo que está nas redes reclamando das queimadas da Amazônia. São hipócritas e criminosos", diz uma publicação no X.

Perfis de esquerda também apontam ligação entre o episódio no interior paulista e o slogan da manifestação marcada pelo pastor Silas Malafaia, aliado de Bolsonaro, para 7 de setembro, na capital paulista. "Vai pegar fogo", afirma o anúncio da convocação para o ato. "Muita coincidência. Pode ter sido a senha para os bandidos", escreveu internauta no X ao relacionar os eventos.

Aliados do ex-presidente, por sua vez, veem a coincidência dos incêndios durante a passagem do político pela região como um indicativo de que as chamas teriam sido causadas por oponentes dele. "Vários focos de incêndio entre Jaboticabal/SP e Sertãozinho/SP, região na qual o meu irmão Bolsonaro se encontra. Coincidência ou criminosos?", questionou o deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ). A reportagem tentou contato com ele, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

A gestão federal e o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) também são apontados como culpados por perfis de direita. "Governo Lula falha em prevenir incêndios e muitas cidades no Brasil estão cobertas em chamas", disse perfil no X. O ex-deputado federal Coronel Tadeu (PL-SP) escreveu sobre suspeitas de que membros do MST estariam por trás das queimadas —contatado pela Folha, ele afirmou não ter acusado ninguém e apagou o post. O MST disse, em nota, que "repudia qualquer tentativa de criminalização baseada em mentiras e desinformação". A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República também repudiou "a divulgação de boatos falsos para fins políticos".

VERDADEIRO OU FALSO

