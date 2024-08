Sudeste e Centro-Oeste têm alerta para baixa umidade e incêndios neste sábado (31)

São Paulo

Os estados das regiões Sudeste e do Centro-Oeste do país enfrentam baixa umidade relativa do ar e risco de incêndios florestais neste sábado (31), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A partir das 13h, os índices de umidade devem variar entre 20% e 12%. O aviso também vale para Rondônia, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Pernambuco e Paraná.

No domingo (1º), a umidade deve subir ligeiramente, ficando entre 30% e 20% em quase todos os estados brasileiros, com exceção de Roraima, Amapá e Rio Grande do Sul.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Além do ressecamento das vias aéreas, a poluição pode piorar doenças respiratórias e acometer principalmente crianças e idosos.

Baixa umidade e risco de incêndios afetam 13 estados brasileiros neste sábado (31) - Claudinei Queiroz/Folhapress

Segundo o Inmet, a baixa umidade do ar é consequência da persistência de massas de ar seco em grande parte do país, que reduzem as chuvas e aumentam a incidência de queimadas.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Em São Paulo, a temperatura deve alcançar 30 ºC no sábado e 32 ºC no domingo, diz a previsão do instituto. A Defesa Civil paulista emitiu alerta na última quinta-feira (29) para o risco elevado de incêndios em quase todo o estado de São Paulo, como os que se alastraram desde o último fim de semana.

As regiões que devem ficam em estado de atenção devido às temperaturas máximas, segundo a Defesa Civil, são Andradina, Araçatuba, Bauru e Jaú, com máximas de até 35 ºC no período mais quente do dia. Ribeirão Preto, cidade mais afetada pelas queimadas nos últimos dias, deve chegar aos 33 ºC e umidade abaixo dos 20%.

Dicas para enfrentar o ar seco e as queimadas

Na última semana, os incêndios no estado de São Paulo causaram suspensão de aulas, alta no atendimento em hospitais e pânico de moradores em um condomínio residencial em Ribeirão Preto, além de prejuízos estimados em R$ 1 bilhão para o agronegócio.

A Defesa Civil paulista elenca algumas medidas para evitar que incêndios se alastrem. São elas: não colocar fogo em áreas de vegetação seca, não jogar bitucas de cigarro em beiras de rodovias, não realizar limpeza de área rural com técnicas com fogo, não queimar lixo e não soltar balão.

O Inmet alerta para os riscos à saúde e sugere beber bastante líquido, evitar o desgaste físico e a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

No último domingo (25), o Ministério da Saúde publicou orientações sobre como evitar a exposição à fumaça e se proteger das queimadas. Entre elas, permanecer em casa, em local ventilado, com ar condicionado ou purificadores de ar, manter portas e janelas fechadas durante o horário de concentrações de partículas, usar máscaras cirúrgicas e redobrar cuidados com crianças, gestantes e maiores de 60 anos.

A pasta recomenda ainda buscar atendimento médico o mais rapidamente possível em caso de ocorrências de saúde.