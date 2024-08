Na semana passada o pastor Daniel Guanaes defendeu nesta Folha: "Evangélico pode ouvir Caetano Veloso? Por que não?" Sou pastor também e pentecostal, e as minhas referências são um pouco mais — digamos assim — pesadas, entre o power metal e o death metal. Se isso te surpreende, está na hora de falarmos sobre a diversidade musical na fé cristã.

Como Daniel é um pastor de tradição reformada, onde a liturgia é mais rígida, seguindo o chamado "princípio regulador do culto", é natural que ele cite Caetano como um exemplo de músico que faz parte de seu gosto individual, haja vista ser músico de um estilo sereno, que combina com a serenidade de um culto presbiteriano.

Entretanto, diferentemente do culto de liturgia rígida e com som baixo, sendo eu pentecostal, acostumei-me ao culto mais espontâneo e livre, com som mais alto e onde se pode pular e até correr pela igreja. Talvez por isso, minhas referências musicais sejam outras. Desde o chamado power metal do Angra, passando pelo thrash metal do Korzus e indo até o death metal do Torture Squad, para falar apenas de bandas nacionais.

Show da banda Slayer no festival Rock in Rio, em 2019; o vocalista Tom Araya é cristão convicto e tem exata noção do que quer transmitir - Adriano Vizoni - 4.set.19/Folhapress

A aceitação desses estilos no meio evangélico é muito mais complicada, independentemente das letras, causando escândalo, tanto para outros cristãos quanto para não cristãos. Já me acostumei a ouvir a frase "você é pastor e ouve metal?".

No dia que encontrei com a querida Fernanda Lira, vocalista da banda Crypta, uma banda de death metal nacional, que faz grande sucesso fora do Brasil, tocando nos maiores festivais europeus, eu reproduzi a foto desse encontro em minhas redes. Fui xingado de todos os palavrões gospel que podem imaginar, tais como herege e belzebu.

O que esses haters não sabiam era que nosso encontro tinha a ver com gratidão, em face do impacto das letras de suas músicas na vida de minha família naquele momento delicado de pandemia. Canções como "From The Ashes" e "Lord of Ruins" falam da alma destruída, mas que consegue renascer em meio às cinzas.

Poucos também sabem que o virtuoso baterista do Angra, meu querido irmão Bruno Valverde, foi criado em uma igreja pentecostal e até hoje toca bateria em uma igreja nos Estados Unidos, onde reside. Ele é um dos exemplos de que é possível ser evangélico e gostar de música pesada, desafiando preconceitos.

Já utilizei, por exemplo, a música "Disciple", do Slayer, como base para uma mensagem em um culto de jovens. A letra, basicamente, diz que Deus odeia a raça humana, na perspectiva de quem não tem fé e vê as desgraças que ocorrem no mundo e a hipocrisia de cristãos indiferentes ante essas mesmas desgraças.

Eu tenho certeza que Deus não odeia ninguém, mas é importante saber que é assim que muitos pensam e parte disso tem a ver com o comportamento e discurso de ódio de muitos cristãos. Essa foi minha exortação. E vale lembrar que o lendário vocalista do Slayer, Tom Araya, é cristão convicto e, portanto, tinha exata noção do que queria transmitir.

Quais seriam os limites cristãos para a música? Difícil dizer. Se for pecado ouvir death metal, que muitas vezes trata de histórias de crimes reais, da morte e da dor, devemos igualmente condenar cristãos que assistem filmes de suspense e terror. Sinceramente, prefiro ouvir um "Guardian of Earth" do Sepultura, que fala do cuidado que devemos ter com a Terra, a ouvir sertanejos que exaltem bebedeira.

Sigo o conselho de uma vida mais integral vindo do apóstolo Paulo: "Quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus." (I Coríntios 10:31)