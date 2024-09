Adolescente de MG é baleada no Rio após carro entrar por engano na Maré

Rio de Janeiro

Uma adolescente de 14 anos foi baleada nesta quarta-feira (18) após o carro em que ela estava com a família entrar por engano no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro.

O pai dirigia o veículo pela avenida Brasil e tentava acessar a Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade. Mas a orientação do GPS o levou à Baixa do Sapateiro, uma das favelas da Maré, que fica às margens da via.

Segundo policiais, o motorista percebeu a presença de pessoas armadas na rua e tentou acelerar para sair do local, mas os suspeitos dispararam. Um dos tiros atingiu a adolescente na região lombar.

Helicóptero de TV flagra homem armado na entrada da Vila do João, uma das favelas do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro - Reprodução/TV Globo

A família é de Minas Gerais e viajou ao Rio de Janeiro para a emissão do visto americano no Consulado dos Estados Unidos, no centro da cidade. Eles já tinham ido ao consulado e seguiam em direção à Barra da Tijuca para visitar um familiar.

A adolescente foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e seu quadro de saúde é considerado estável.

O caso acontece em semana considerada sensível pelas forças de segurança do estado, por causa do Rock in Rio e de jogos dos times cariocas em casa, eventos que aumentam o número de turistas na cidade.

Governo estadual e prefeitura declararam ponto facultativo nesta quarta (18) e quinta (19) a partir das 15h.

O Fluminense joga nesta quarta no Maracanã, às 19h, contra o Atlético-MG. Às 21h30, o Botafogo recebe o São Paulo no Nilton Santos. Os dois estádios ficam distantes cerca de 9 km.

A Polícia Militar tem como prática proibir jogos de dois times cariocas em estádios próximos e em horários semelhantes, mas liberou à Conmebol por falta de outras datas.

Na quinta (19), Flamengo recebe o Peñarol, do Uruguai, no Maracanã, mesmo dia em que o Rock in Rio retoma a programação.

Em nota, a PM afirma que uma "estratégia de policiamento está sendo traçada".

"Policiais do Grupamento Aeromóvel (GAM) realizarão o monitoramento aéreo, através de aeronaves tripuladas e drones, e equipes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) estarão reforçando a presença policial nas estações de trens e de metrô do Engenho de Dentro, São Cristóvão e Maracanã", diz a corporação.