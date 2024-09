Belo Horizonte (MG) tem chuva rápida após 154 dias de estiagem

Uma rápida chuva que durou cerca de dez minutos caiu sobre Belo Horizonte, capital mineira, no início da noite deste sábado (22), quebrando o período de 154 dias de estiagem na cidade.

A chuva foi registrada por moradores de cidades da região metropolitana da capital mineira, como Contagem, Rio Acima e Nova Lima; a precipitação ocorreu em outras regiões também.

Gráfico da Defesa Civil de Belo Horizonte mostra chuva

Belo Horizonte liderou o ranking das capitais brasileiras com maior número de dias sem chuva, neste ano, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Brasília, Goiânia, Cuiabá e Palmas também vêm sofrendo com a estiagem extrema.

Segundo meteorologistas, a estiagem, principalmente e Minas Gerais, está relacionada a dois fatores: a ocorrência no ano passado do fenômeno meteorológico El Niño, que diminuiu a umidade na região, e a temperatura mais alta no Oceano Atlântico no Hemisfério Norte, que fez a chuva se deslocar para o norte da América do Sul e diminuiu a umidade no Brasil.

As chuvas devem voltar com mais volume a partir da primeira quinzena de outubro.