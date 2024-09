BRT bate em pilar e 60 passageiros ficam feridos no Rio de Janeiro

São Paulo

Um BRT bateu contra um pilar do elevado do Gasômetro, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. Mais de 60 pessoas ficaram feridas no acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio, o motorista e ao menos cinco passageiros têm o estado de saúde mais grave. O motorista ficou preso às ferragens e, depois de ser retirado do veículo, foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade, de acordo com informações do G1.

O acidente ocorreu por volta das 6h deste sábado (21). Até as 9h, os bombeiros ainda resgatavam as vítimas.

BRT bate em pilar na Zona Norte do Rio e deixa feridos - Reprodução/Centro de Operações Rio

O Corpo de Bombeiros disse que removeu quatro vítimas para o Hospital Municipal Salgado Filho e duas para o Getúlio Vargas. Outras 13 foram levadas para hospitais da região.

O Cor (Centro de Operações Rio) comunicou que o acidente interdita a calha do BRT Transbrasil, no sentido Centro, na altura da rua Santos Lima, próximo ao Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad).

"Uma faixa da pista lateral também está ocupada pelos Bombeiros, para atendimento às vítimas. CET-Rio, Mobi-Rio e Polícia Militar também atuam no local", informam.

O Cor diz ainda que um desvio operacional no trecho foi implementado e orienta que os motoristas, para acessarem a avenida Francisco Bicalho, sigam pelo elevado do Gasômetro. Já para acessar São Cristóvão, utilizem a rua Bela.