Calor volta a São Paulo nesta quinta-feira (19) após passagem de frente fria

São Paulo

Depois de três dias de tempo fechado e chuviscos, a região metropolitana de São Paulo voltará a sentir calor nesta quinta-feira (19). Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia deve começar com muitas nuvens, mas a nebulosidade vai se dissipar ainda pela manhã.

Assim, o Sol passa a predominar, o que vai favorecer a elevação da temperatura, deixando a tarde ensolarada e sem previsão de chuva. A temperatura mínima deve ser de 14°C ainda de madrugada e a máxima, de 26°C.

Na sexta-feira (20), o Sol brilhará mais forte desde as primeiras horas da manhã, elevando os termômetros até os 32°C no meio da tarde. De manhã, fará 15°C.

Com a diminuição da frente fria, a capital paulista volta a ter o predomínio de sol nesta quinta-feira (19) - Claudinei Queiroz - 20.ago.24/Folhapress

Em relação à umidade relativa do ar, nesta quinta as taxas ainda ficarão elevadas, acima dos 50%. Na sexta, porém, o CGE alerta que haverá uma acentuada redução dos índices, com percentuais mínimos oscilando próximos a abaixo dos 30% nas horas de maior aquecimento.

No interior do estado, o cenário atmosférico nesta quinta ainda será de muito calor e tempo seco, mantendo o alerta da Defesa Civil para riscos de novos focos de incêndio, como os que vêm atingindo o estado há mais de um mês seguido.

Na região de Ribeirão Preto e Barretos, por exemplo, a temperatura máxima deve chegar aos 36°C ou 37°C e a umidade do ar mínima estará na casa dos 19%, motivo de preocupação para os brigadistas.

Na Grande São Paulo, esta quarta-feira foi o último dia com a influência da frente fria e ficou com o céu encoberto e chuviscos na maior parte do período. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do CGE, a média da temperatura máxima alcançou os 19,6°C, e os menores índices de umidade se aproximaram dos 70%.

Ainda conforme com os dados do CGE, o volume de chuva acumulado de setembro até esta quarta foi de 10,4 mm, o que corresponde a 15,2% dos 68,5 mm esperados para o mês.

Tempestade atinge o Rio Grande do Sul

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta quarta um aviso de tempestade laranja, de perigo, para o Rio Grande do Sul das 8h desta quinta às 10h de sexta.

Segundo o boletim, há previsão de chuva forte entre 50 mm e 100 mm por dia, com potencial de granizo e ventos de 60 km/h a 100 km/h, mas podendo atingir os 120 km/h em alguns pontos específicos. Essas condições levam muitos riscos à população, como corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

PREVISÃO DO TEMPO Confira as condições da sua cidade na página da Folha

"Não é o caso, importante lembrar em função das enchentes que a gente vivenciou, de alerta de inundações, de enchentes, de alagamentos. Mas é um temporal que, pelo vento forte, por granizo, pode trazer muitos riscos à população", destacou o governador Eduardo Leite (PSDB) nas redes sociais.

De acordo com o Inmet, o temporal deve chegar ao estado vindo do Uruguai e da Argentina, atingindo primeiramente as regiões leste, sul e campanha gaúcha de manhã e seguindo rumo ao centro do estado até chegar à região metropolitana de Porto Alegre no fim da tarde.

Ao contrário do Sul, a região central do país continua sob a influência de um grande bloqueio atmosférico, que provoca a elevação das temperaturas e a baixa da umidade relativa do ar. Essas condições se mantêm há mais de cem dias, castigando a região com seca e muitas queimadas, como a do Parque Nacional de Brasília.