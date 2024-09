Cidades do RS registram queda de granizo e têm alerta de temporais

Porto Alegre

A região metropolitana de Porto Alegre, o sul e o litoral gaúcho registraram queda de granizo na madrugada desta segunda-feira (23).

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul publicou um alerta na noite de domingo (22) para a chegada de uma frente fria, vinda do Uruguai, que traria temporais, chuvas fortes, descargas elétricas e queda de granizoi.

A frente fria deve continuar sobre o estado ao longo da semana, com possibilidade de acumulados de chuva de até 300 milímetros.

Pedras de gelo caíram na cidade de Morro Redondo, no sul do RS - Reprodução/Redes sociais

As cidades de Bagé, Jaguarão, Morro Redondo, Cerrito, Pedro Osório e São Lourenço do Sul, no sul do estado, registraram queda de granizo e vendavais. Em Pelotas, a instabilidade fez com que o céu ficasse escuro de manhã.

Também foi registrado queda de gelo e escuridão pela manhã em Tramandaí, Nova Tramandaí, Palmares do Sul e Cidreira, no litoral norte, e em Gravataí, na região metropolitana. O alerta de granizo e tempestades segue válido até as 20h desta segunda.

Não há informações sobre a extensão dos danos causados por queda de granizo e ventania, embora os relatos sejam de pedras de gelo pequenas. A Defesa Civil ainda faz o levantamento das cidades impactadas.

Para terça-feira (24) estão previstos índices de chuva de 60 mm a 110 mm/dia e rajadas de vento de 30 a 50 km/h nas regiões oeste, Campanha e sul. A instabilidade deve aumentar na quarta-feira (25) e se espalhar pelo estado na quinta (26), com chuvas moderadas.

Também foi emitido alerta para risco de elevação do nível de rios e arroios nas bacias hidrográficas do sul do estado. As chuvas dos dias 19 e 20 de setembro causaram um pequeno aumento no nível dos corpos d'água, e os solos estão mais úmidos.

Outro alerta inclui os rios Quaraí, Ibirapuitã, Santa Maria, Negro, Piratini, Jaguarão na área de risco de inundação, devido ao alto volume previsto de chuva, com possíveis alagamentos urbanos.