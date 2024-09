Na minha adolescência, nos anos 1990, ir para casa era uma forma de se proteger da intimidação de um agressor. Quando a escola era um ambiente de perturbação, o lar representava segurança. Hoje, na geração dos meus filhos, a vítima é atingida onde ela estiver com o cyberbullying —seja pela rede social, pelo WhatsApp, fóruns ou jogos online.

Uma pesquisa do Instituto Ipsos revelou que o Brasil é o segundo país no mundo em número de casos de cyberbullying. O dado é preocupante, já que existe uma relação entre esses episódios de violência e o índice de suicídios em adolescentes.

As formas mais comuns de intimidação são a divulgação de fotografias íntimas e montagens constrangedoras, o envio de mensagens privadas ou comentários com críticas à aparência física, à opinião e ao comportamento social de indivíduos repetitivamente.

Adobe Stock

Muitos pais nem sequer sabem que seus filhos sofrem esse tipo de violência, e quando descobrem não fazem ideia de como proceder em uma situação dessas. Por isso, é importante as pessoas terem ciência de que existem medidas jurídicas que amparam o combate ao bullying e ao cyberbullying.

Em 2015, a lei 13.185/2015 instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, obrigando escolas, clubes e agremiações a adotarem medidas de prevenção e enfrentamento ao bullying. Um novo passo foi dado em janeiro deste ano. Por causa da Lei 14.811/2024, o Código Penal Brasileiro prevê punições para quem comete essa violência —seja online ou na vida real.

Os adolescentes não estão apenas entre as principais vítimas do cyberbullying. Eles também são maioria entre os agressores, e há algumas razões que explicam isso.

A adolescência é uma fase da vida de muita vulnerabilidade emocional. Há nesse público uma necessidade de se provar para os amigos, e um anseio de pertencer a um grupo social. Isso leva meninos e meninas a se juntarem para ridicularizar aqueles que não fazem parte do seu grupo —sobretudo os que eles acham que oferecem pouca chance de se defender.

Outro fator que contribui com a prática do cyberbullying por adolescentes é a familiaridade que eles têm com as tecnologias. Eles são nativos digitais, passam horas do dia online, e frequentam ambientes virtuais que muitas vezes seus pais nem sequer sabem que existem. Isso dá a muitos a sensação de que estão em um lugar seguro para intimidar outras pessoas.

Ainda há a sensação de impunidade que contribui bastante para os ataques virtuais acontecerem. O bullying praticado presencialmente expõe mais o agressor ao olhar de terceiros. Além disso, adolescentes costumam criar perfis falsos para atacar suas vítimas. E apesar de haver meios de rastrear um perfil de rede social ou um endereço IP, muitos adolescentes acham que isso não acontecerá.

Os efeitos na saúde emocional de quem sofre esse tipo de violência são devastadores. Muitos adolescentes recorrem ao álcool e às drogas, além de passarem a ter comportamentos agressivos. Também é comum perderem o interesse por atividades sociais, se isolarem e praticarem atos de autoviolência.

Os familiares das vítimas também são emocionalmente afetados. Alguns pais de adolescentes que sofrem bullying e cyberbullying desenvolvem transtornos de depressão e ansiedade. Muitos se sentem responsáveis pela situação, e se culpam por não terem descoberto antes.

Apesar de crescente, esse problema pode ser enfrentado. Pais precisam orientar seus filhos sobre os efeitos do cyberbullying. Bloquear usuários, denunciar seus perfis nas redes (é importante fazer capturas de telas para provar o que está ocorrendo) e procurar autoridade policial são formas de se proteger. E, caso você esteja preocupado com a sua segurança online, o site da safernet também pode oferecer ajuda.