Duas cidades do interior de SP têm incêndios neste sábado (21)

São Paulo

Duas cidades do interior de São Paulo estão com ocorrências de incêndio na manhã deste sábado (21), segundo a Defesa Civil do estado.

As queimadas acontecem em Bocaina, na região de Bauru, e em Santo Antônio do Aracanguá, na região de Araçatuba.

Segundo a Defesa Civil, uma aeronave de asa fixa está sendo usada para combater o fogo em Santo Antônio do Aracanguá. Não há informações sobre feridos.

Desde sexta-feira (20) até domingo (22), São Paulo está sob alerta de emergência para incêndio.

Fogo no interior de São Paulo matou animais e destruiu canaviais; na foto, o corpo de uma capivara encontrado boiando em fazenda na região de Mococa (SP) - Zanone Fraissat/Folhapress

Embora tenha registrado um alívio temporário após a chegada de uma frente fria, São Paulo completa um mês com sua estrutura de combate a incêndios florestais posta mais uma vez à prova. Com recordes nos pontos de fogo registrados por satélite, o estado tem adotado um modelo de força-tarefa no uso de efetivo e equipamentos.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, que coordena o gabinete de crise do governo estadual para lidar com os incêndios, há 15,1 mil agentes em campo envolvidos nos combates. Deste —a maior parte, 10 mil, composta por brigadistas voluntários, de empresas agrícolas e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo).

A outra porção desse efetivo é composta por 2.500 agentes de Defesa Civil, 2.200 bombeiros militares e 400 brigadistas da Fundação Florestal de SP.

Já os equipamentos se dividem em 2.500 veículos terrestres, como viaturas dos bombeiros, 29 helicópteros da Polícia Militar —as aeronaves disponíveis que não estejam em uso para ações de segurança— e oito aviões.

Na primeira quinzena de setembro, segundo o chefe da Defesa Civil de São Paulo, coronel Henguel Ricardo Pereira, foram 520 horas de voo, 2,4 milhões de litros de água usados para apagar as chamas e 20 aeronaves utilizadas, com 63 cidades assistidas no total.

O ápice da crise ocorreu entre os dias 22 e 24 de agosto, quando surgiram 2.621 novos focos, sendo 1.886 apenas no dia 23. Foi justamente naquela sexta-feira que a região metropolitana de São Paulo se cobriu de fuligem no meio da tarde e o sol virou um círculo vermelho no céu.

Segundo o capitão Roberto Farina, porta-voz da Defesa Civil estadual, dados de amostragem do Corpo de Bombeiros indicaram um aumento de 386% no número de focos de incêndio do ano passado para este.