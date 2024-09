Duas pessoas morrem e criança fica ferida em troca de tiros em Belford Roxo (RJ), diz polícia

Rio de Janeiro

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas durante uma troca de tiros entre criminosos, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (22). Entre as vítimas baleadas está uma criança de 7 anos, que permanece internada.

De acordo com testemunhas, o menino brincava perto de uma praça quando foi atingido na barriga. Ele foi socorrido por familiares e levado para o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Amigos e familiares de Milena Roberta Silva das Neves,26, confirmaram a morte da jovem - Reprodução/Arquivo pessoal

A assessoria de imprensa da unidade informou que a criança foi ferida no abdômen e seu estado de saúde é estável.

As vítimas que não sobreviveram foram identificadas como Milena Roberta Silva das Neves, 26, e Diego Souza de Jesus, que não teve a idade divulgada. O homem morreu no local e não há informações se ele estava envolvido na troca de tiros ou se era um dos alvos. Já Milena chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Além do menino, outras duas pessoas também ficaram feridas. Uma delas é uma mulher de 38 anos. Com vários ferimentos na barriga, seu estado é grave. Já uma outra mulher foi ferida por uma bala perdida no ombro e não está internada.

Em nota, a Polícia Militar informou que "policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para uma ocorrência de homicídio, em Vila Santa Teresa, Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com o comando da unidade, no local os agentes constaram a morte de um homem".

"Informações preliminares colhidas no local da ocorrência apontam que houve uma troca de tiros entre grupos criminosos. O policiamento foi reforçado na região", acrescentou.

A polícia apura se esse tiroteio está relacionado à morte de um homem suspeito de ser traficante, na semana passada. Geonário Fernandes Pereira Moreno, conhecido como Genaro, foi baleado e morto na terça-feira (17) durante uma operação do 39º BPM (Belford Roxo) no Complexo de Santa Tereza.