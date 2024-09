Engenheira é morta após invasão de casa na zona sul de SP

São Paulo

Uma engenheira civil de 63 anos foi morta durante uma tentativa de roubo à residência em que ele morava na alameda dos Jurupis, em Indianópolis, bairro de alta renda na zona sul de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (18).

A vítima foi identificada como Eliane Toniolo. Ela morava na casa com a filha.

Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares foram chamados para atender a um roubo em andamento. Ao chegarem, os PMs encontraram o portão da garagem danificado. Um dos policiais pulou o muro e conseguiu entrar no imóvel.

Engenheira Eliane Toniolo, 63, estava de mudança da casa onde foi assassinada - Reprodução

Eles encontraram uma mulher, filha de Eliane, trancada em um dos cômodos.

Eliane estava no chão com ferimentos no rosto e no abdômen. Ao lado dela os policiais encontraram um revólver.

A filha da vítima, de 28 anos, relatou aos policiais que elas dormiam no mesmo quarto quando ouviram, durante a madrugada, cachorra de estimação latindo de forma anormal, por causa de barulhos.

De acordo com a jovem, Eliane deixou o quarto e retornou em seguida dizendo que o barulho talvez viesse de um vizinho. Pouco tempo depois, elas escutaram novamente um barulho e deixaram o quarto. Eliane então pegou um revólver velho que tinha encontrado guardado no cofre dos avós no dia anterior. Ao chegar à porta entre a sala de jantar e a de estar elas viram ao menos uma pessoa.

A jovem contou que, ao notar que seriam roubadas, empurrou a porta, mas o bandido conseguiu impedir o fechamento. Eliane teria então levantado o revólver —foi quando recebeu um tiro.

O homem fugiu. Uma equipe do Corpo de Bombeiros constatou a morte da engenheira no local.

A filha, que aparentava estar assustada, declarou à polícia não saber se algo foi roubado. Ela relatou que a família estava de mudança, com objetos já armazenados dentro de caixas. Segundo ela, algumas pessoas haviam comparecido ao local recentemente a fim de buscar objetos que elas vendiam.

O delegado Eduardo Luis Ferreira, titular do 27º DP (Campo Belo), disse que a hipótese de crime de latrocínio —roubo seguido de morte— é a mais provável, mas que outras não estão descartadas.

"A família estava de mudança. As coisas estavam até encaixotadas. A pessoa que morreu tinha achado essa arma e usou essa arma para se defender quando ouviu o barulho. Tem arrombamento na casa, tem um portão arrombado. Então a gente trabalha com a hipótese de latrocínio", disse.

O latrocínio é um tipo de crime que tem crescido em São Paulo. Entre janeiro a julho deste ano foram 32 vítimas ante 25 no mesmo período do ano passado.