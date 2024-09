Governo de SP transfere Secretaria de Justiça e Cidadania para o Palácio dos Campos Elíseos

São Paulo

A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai transferir a Secretaria da Justiça e Cidadania para o Palácio dos Campos Elíseos, prédio histórico localizado na avenida Rio Branco, 1.269, no centro de São Paulo.

A pasta é a mais antiga do governo do estado, criada em 1892.

A mudança faz parte do projeto do Centro Administrativo dos Campos Elíseos, que será a nova sede administrativa do governo no bairro de mesmo nome na capital paulista.

O Palácio dos Campos Elíseos, que era ocupado pelo Museu das Favelas, em São Paulo - Divulgação/Black Pipe

A mudança, diz o governo, começa neste mês e será realizada em duas etapas. Na primeira, serão transferidos o gabinete do secretário da Justiça, Fábio Prieto, e as áreas técnicas. Na segunda etapa, que envolverá a área administrativa da pasta e outras repartições, a mudança será concluída até o final do primeiro trimestre de 2025. Atualmente, os cerca de 200 funcionários ocupam dois prédios históricos, situados no Pateo do Colégio.

"A Secretaria da Justiça e Cidadania, ao ser a primeira a se transferir para Campos Elíseos, cumpre um papel simbólico e crucial não apenas na implementação do futuro Centro Administrativo do governo do estado, mas também no impulso à revitalização do centro de São Paulo e na promoção de uma administração pública mais eficiente, orientada e próxima dos cidadãos no futuro", diz Tarcísio.

"A ação do governo busca revitalizar a área e promover maior eficiência administrativa por meio da aproximação territorial dos órgãos governamentais", afirma Fábio Prieto.

O projeto faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos do estado de São Paulo e busca centralizar as atividades da administração estadual em uma localização estratégica, visando a redução de custos administrativos e a requalificação da região central da capital.