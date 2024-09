Helicóptero dos Bombeiros bate em cabos elétricos e dois ficam feridos em Petrópolis (RJ)

Aeroin

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro usado para combater incêndios sofreu um incidente na semana passada que deixou duas pessoas levemente feridas, segundo informações reportadas ao Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da Força Aérea Brasileira.

A aeronave envolvida é a registrada sob a matrícula PT-SRJ, um helicóptero Helibras AS 350 B3, modelo também conhecido como Esquilo. A ocorrência foi em Petrópolis (RJ).

Segundo o reporte, a aeronave decolou do heliponto da Lagoa, no Rio de Janeiro, para realizar um voo de combate a incêndios no município de Petrópolis (RJ). O incidente aconteceu durante uma aproximação para pouso fora de aeródromo, quando ocorreu o contato com um cabo de rede elétrica.

Imagem de arquivo de um dos helicópteros da frota dos Bombeiros do Rio; acidente em Petrópolis aconteceu quando uma das aeronaves bateu em cabos elétricos - Rafael Andrade - 15.abr.15/Folhapress

O helicóptero teve ambos os para-brisas quebrados, e a porta direita do cockpit ficou danificada.

A ocorrência foi classificada como "Incidente Grave", do tipo "colisão com obstáculo durante decolagem e pouso", com danos de nível "leve" ao helicóptero. Entre as quatro pessoas a bordo, dois tripulantes não sofreram lesões. Outro tripulante e um passageiro sofreram lesão leve. Os trabalhos do Cenipa relativos a esta ocorrência estão finalizados.