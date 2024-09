Homem que atacou mulheres em SP fez último contato com a família na terça (17)

São Paulo

O homem procurado por roubo após atacar sete mulheres e tentar arrastá-las para o interior de um Fiat Uno em ruas da zona leste de São Paulo teve o último contato com familiares na terça-feira (17).

Parentes de Solirano de Araújo Sousa, 48, procuraram a polícia para dizer que receberam um telefonema do homem em que ele disse não ser estuprador. Depois, ele sumiu.

Na mesma data, um vídeo obtido pela Polícia Civil mostra quando Sousa deixa o Fiat Uno e entra em um comércio na região da favela Elba, em Sapopemba, também na zona leste.

Na imagem é possível ver que Sousa caminha com muletas. Uma das pernas parece estar imobilizada. Aos familiares ele disse ter se machucado sozinho e negou que tivesse sido agredido.

"[Sousa] teria dito que foi autolesão. Ele pulou um muro por ter avistado uma viatura à distância, muito longe, se escondeu e se machucou", disse à Folha o delegado Ricardo Salvatori, do 57° DP (Parque da Mooca), sobre o que ouviu dos familiares do suspeito.

Mulher foge após ser abordada em ponto de ônibus por homem que chegou em Fiat Uno prata ao local, no último dia 13 - Reprodução/Câmera de monitoramento

As polícias Civil e Militar seguem em busca de Sousa, que teve a prisão temporária decretada pela Justiça na quinta (19). O carro dele foi encontrado um dia antes abandonado nas proximidades da favela Elba.

A polícia não descarta nenhuma hipótese, mas entende ser prematuro afirmar que Sousa possa ter sido sequestrado pelo crime organizado para passar pelo tribunal do crime, como é conhecido o justiçamento feito por criminosos que não toleram certos tipos de delitos, como estupro.

Até o momento não há nada que indique que Sousa tenha atacado as mulheres com intenção de cometer abuso sexual.

Familiares disseram aos policiais que Sousa era usuário de drogas. Um pino usado para armazenar entorpecentes foi encontrado dentro do Fiat Uno durante perícia.

Uma vizinha de Sousa disse que ele aparentemente era uma pessoa normal, mas que há dois meses teria passado a consumir mais drogas.

Além do pino, dentro do carro os policiais encontraram uma faca, uma chave de fenda, uma camisa de torcida organizada do Corinthians e uma blusa de um time de várzea.

A polícia divulgou o nome e uma foto do suspeito nesta quinta. Os policiais pedem que informações sobre Sousa sejam passadas ao Disque Denúncia, por meio do número 181 ou no site específico.

ATAQUES

Os ataques ocorrerem no período de 1h20, todos na tarde do último dia 13. As mulheres atacadas têm idades entre 16 e 34 anos. Elas reconheceram o suspeito por meio de fotos apresentadas pela polícia.

Um dos vídeos mostra o homem parando o automóvel em frente a uma escola estadual na região da Mooca. O suspeito sai e, quando uma jovem passa, ele a segura, abre a porta traseira do veículo e tenta arrastá-la para dentro do carro, mas ela consegue se soltar e sai correndo.

Outra imagem mostra o homem abordando duas mulheres em um ponto de ônibus, na rua Manoel Onha. O suspeito para o carro, desce e aborda a primeira vítima pelas costas. Ela consegue se soltar e corre. Ele continua parado no ponto até abordar outra vítima, que passava pela calçada. Ele a segura pela nuca, mas ela se solta e sai andando.